Τσαβδαρίδης: Η κυβέρνηση στηρίζει με έργα τη βιομηχανική και αναπτυξιακή προοπτική της Θεσσαλονίκης

Στη σημασία της Θεσσαλονίκης ως πυλώνα βιομηχανικής, εξαγωγικής και τεχνολογικής ανάπτυξης της χώρας αναφέρθηκε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Λάζαρος Τσαβδαρίδης, κατά την ομιλία του σε ημερίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Έρευνας και Ανάπτυξης (ΕΛΙΝΕΚΑ).

Ο υφυπουργός συνεχάρη το ΕΛΙΝΕΚΑ για τη διαχρονική συμβολή του στον δημόσιο διάλογο γύρω από τις αναπτυξιακές προοπτικές της Θεσσαλονίκης και σημείωσε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει θέσει τη Βόρεια Ελλάδα στο επίκεντρο της αναπτυξιακής πολιτικής της.

Όπως τόνισε, υπό την ηγεσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, η χώρα έχει αποκτήσει ένα σταθερό και αξιόπιστο οικονομικό περιβάλλον, το οποίο επιτρέπει την προσέλκυση σημαντικών επενδύσεων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη βιομηχανία, τη μεταποίηση και την καινοτομία.

Ο κ. Τσαβδαρίδης επεσήμανε ότι το υπουργείο Ανάπτυξης, υπό την πολιτική καθοδήγηση του αρμόδιου υπουργού, Τάκη Θεοδωρικάκου, υλοποιεί στοχευμένες πολιτικές που ουσιαστικά ενισχύουν τη Θεσσαλονίκη και συνολικά τη Βόρεια Ελλάδα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα επενδυτικά σχέδια που εγκρίθηκαν μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου και κατευθύνονται σε μεγάλο βαθμό στη Μακεδονία και τη Θράκη, καθώς και στα προγράμματα «Έξυπνης Μεταποίησης», μέσω των οποίων ενισχύονται επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης με σημαντικούς πόρους για τον ψηφιακό και τεχνολογικό εκσυγχρονισμό τους.

Παράλληλα, στάθηκε στα μεγάλα έργα που αλλάζουν την αναπτυξιακή εικόνα της πόλης, όπως ο εκσυγχρονισμός της ΒΙΠΕ Σίνδου, η αξιοποίηση του πρώην στρατοπέδου Γκόνου ως σύγχρονου διαμετακομιστικού κέντρου και η προώθηση του Τεχνολογικού Πάρκου ThessINTEC, το οποίο -όπως υπογράμμισε- αποτελεί έργο στρατηγικής σημασίας για τη σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή και την καινοτομία.

Ακόμη, ο υφυπουργός σημείωσε ότι η Θεσσαλονίκη εξελίσσεται σταδιακά σε σημαντικό κόμβο επιστήμης, τεχνολογίας και Τεχνητής Νοημοσύνης, αξιοποιώντας το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό της, τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα της.

Κλείνοντας, ο κ. Τσαβδαρίδης τόνισε πως η κυβέρνηση συνεχίζει με συνέπεια να επενδύει στις αναπτυξιακές δυνατότητες της Θεσσαλονίκης, στηρίζοντας έμπρακτα την επιχειρηματικότητα, τη βιομηχανία και τις νέες τεχνολογίες, με στόχο μία ισχυρή και ανταγωνιστική Βόρεια Ελλάδα.