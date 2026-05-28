Δέλλας για Μαστροκώστα: Σήμερα πριν 16 χρόνια μας ένωσε ο Θεός με τα δεσμά του γάμου, χτες κόπηκαν πάλι από εκείνον

Δεκαέξι χρόνια από τον γάμο του Τραϊανού Δέλλα με τη Γωγώ Μαστροκώστα συμπληρώνονται σήμερα, μία ημέρα μετά την κηδεία του πρώην μοντέλου και γυμνάστριας, που έφυγε από τη ζωή στα 56 της χρόνια.

Ο προπονητής προχώρησε σήμερα Πέμπτη σε μία συγκινητική ανάρτηση στα social media, δημοσιεύοντας ένα βίντεο από την ημέρα του γάμου τους. Όπως περιέγραψε, εκείνη η ημέρα ήταν η καλύτερη της ζωής του, τονίζοντας ότι λίγο πριν από την 16η επέτειό τους, έζησε τραγικές στιγμές στο τελευταίο αντίο στη Γωγώ Μαστροκώστα.

Όπως έγραψε ο Τραϊανός Δέλλας στη λεζάντα της δημοσίευσής του στο Instagram: «Σήμερα πριν 16 χρόνια μας ένωσε ο Θεός με τα δεσμά του γάμου, χτες αυτά τα δεσμά κόπηκαν πάλι από αυτόν. Εγώ θα είμαι πάντα δεμένος μαζί σου, μα τα δικά σου δεσμά έγιναν φτερά για πετάξεις ψηλά. Εκείνη η μέρα ήταν η καλύτερη της ζωής μου και χτες η χειρότερη, τέτοιο σενάριο ούτε σε ταινία, αλλά έτσι το ήθελε ο σεναριογράφος μας. Θα σε θρηνώ πάντα και θα μας γιορτάζω κάθε τέτοια μέρα. Χρόνια μας πολλά αγάπη μου. Και όπως έλεγες πάντα μία φορά όμορφη, πάντα όμορφη, και έτσι ήσουν τότε, και έτσι θα είσαι για πάντα».

