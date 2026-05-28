Λοβέρδος: Πολιτική αυτοκτονία του Ανδρουλάκη να μην ψηφίσει τον Στουρνάρα

Ως «πολιτική αυτοκτονία» του Νίκου Ανδρουλάκη χαρακτήρισε ο Ανδρέας Λοβέρδος την απόφαση του ΠΑΣΟΚ να μην ψηφίσει για την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

«Αυτό που έκανε να μην ψηφίσει τον Στουρνάρα θα το έλεγα πολιτική αυτοκτονία. Λέει ότι δεν έχω καμία σχέση με το κέντρο. Είναι όλη του η πρακτική, ήθελε να υποκαταστήσει τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν τα κατάφερε, γιατί αυτού του είδους ο λόγος ο καταγγελτικός, ο μίζερος, ο αγριεμένος είναι ανυπόφορος για την πλειοψηφία του λαού. Στη συνέχεια βλέπει τα τρένα να περνούν και τη μια χαμένη ευκαιρία μετά την άλλη», είπε ο κ. Λοβέρδος στο Action24 για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, υπενθύμισε ότι «η περίοδος του ήταν της απόλυτης ταύτισης της δικαιοσύνης με την εκτελεστική εξουσία. Είχε κάνει εκείνο το περίφημο ένας αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος για διαφθορά, ένα εισαγγελέας στον Άρειο Πάγο που διευκόλυνε ως τροχονόμος τις διαδικασίες και μια δομή έξω από τους φυσικούς δικαστές, αυτά πρέπει κανείς να μην τα ξεχνάει».

Σχολιάζοντας, τέλος, την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, ο Ανδρέας Λοβέρδος είπε «βλέπω από τη μια ένα όνομα κόμματος που σε παραπέμπει ευθέως στην αριστερά, και ένα πολιτικό περιεχόμενο που είναι σχεδόν αντιγραφή ομιλιών του Γιώργου Παπανδρέου. Τα σύμβολα ήταν του Ανδρέα αλλά ο λόγος ήταν Γιώργος Παπανδρέου ένας λόγος ευαίσθητος και γενικώς “προοδευτικός”».