Μαρία Σάκκαρη: Ξέσπασε σε κλάματα μιλώντας για τη μητέρα της – “Είναι ο λόγος που βρίσκομαι εδώ”

Σε κλάματα ξέσπασε η Μαρία Σάκκαρη, μιλώντας για τη μητέρα της στη Συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη της στον πρώτο αγώνα του Roland Garros.

Η τενίστρια δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της όταν δημοσιογράφος αναφέρθηκε στη μητέρα της, Αγγελική Κανελλοπούλου, η οποία υπήρξε τενίστρια αλλά αποφάσισε να ολοκληρώσει την καριέρα της όταν ήταν μόλις 25 ετών.

«Είναι πολύ ωραίο να βλέπω ότι υπάρχουν άνθρωποι που γνωρίζουν ότι η μητέρα μου ήταν τενίστρια. Είναι εκπληκτική. Δε ξέρω γιατί γίνομαι συναισθηματική. Είναι ο λόγος που βρίσκομαι εδώ σίγουρα. Προφανώς ο τρόπος που παίζουμε τένις είναι διαφορετικός. Δε ξέρω γιατί συγκινούμαι. Μάλλον επειδή σπάνια μιλάω γι’ αυτή. Ή σπάνια βλέπω κάποιον που πραγματικά τη γνωρίζει. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να έχεις έναν γονιό που πραγματικά σε καταλαβαίνει και σε νιώθει.

Συγκινούμαι γιατί όλοι γνωρίζετε ότι δε μιλάω πολύ γι’ αυτή, ειδικά με κάποιον που πραγματικά τη γνωρίζει. Είναι ωραίο, είναι πολύ ωραίο. Η καθοδήγησή της ήταν το μεγαλύτερο και πιο σημαντικό πράγμα για εμένα μέχρι και σήμερα, γιατί ο τρόπος που πίστευε σε εμένα, μαζί με τον πατέρα μου, αλλά εκείνη είχε τη γνώση, ήταν κάτι πραγματικά μοναδικό.

Γιατί εγώ, όπως όλοι ξέρουν, δεν ήμουν τίποτα σπουδαίο ως junior, αλλά εκείνη συνέχισε να πιστεύει σε εμένα, συνέχισε να φέρνει τους καλύτερους προπονητές για μένα. Είναι καταπληκτικό να την έχω στο πλευρό μου», είπε η Μαρία Σάκκαρη.

