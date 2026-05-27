Σέρρες: Συνελήφθη η μητέρα του 10χρονου αγοριού που εντοπίστηκε νεκρό σε αρδευτικό κανάλι

Δραματική τροπή παίρνει η αδιανόητη τραγωδία που σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε χωρίο των Σερρών, όπου ένα αγόρι ηλικίας περίπου 10 ετών έχασε τη ζωή του.

Το τραγικό περιστατικό έγινε σήμερα το πρωί στον οικισμό της Ηράκλειας όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το παιδί έπεσε σε αρδευτικό κανάλι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές πέρασαν χειροπέδες στη μητέρα του 10χρονου με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.

Εκτός από τη μάνα του 10χρονου συνελήφθη μια 43χρονη ιδιοκτήτρια σπιτιού που κατηγορείται για ρευματοκλοπή καθώς σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων περνούσε το καλώδιο μέσα από το κανάλι.

Αυτό που εξετάζουν οι αρχές και θα φανεί αύριο από την ιατροδικαστική είναι αν ο 10χρονος χτυπήθηκε από ρεύμα.

Σημειώνεται ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώθηκε λίγο πριν τις 12:00 για το συμβάν. Στελέχη της Πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο και ανέσυραν τον 10χρονο χωρίς τις αισθήσεις του. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ηράκλειας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.