Ο Λευκός Οίκος διαψεύδει το Ιράν: "Δεν υπάρχει μνημόνιο κατανόησης"

Η αναφορά από μέσα ενημέρωσης του Ιράν ότι υπάρχει μνημόνιο κατανόησης δεν ισχύει και είναι εντελώς κατασκευασμένη, αναφέρει ο Λευκός Οίκος σύμφωνα με το Reuters.

Νωρίτερα η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι η Τεχεράνη διαθέτει προσχέδιο ενός αρχικού, ανεπίσημου μνημονίου κατανόησης με τις ΗΠΑ, ωστόσο Λευκός Οίκος το διαψεύδει κατηγορηματικά.

Σύμφωνα με το προσχέδιο, το Ιράν δεσμεύεται να αποκαταστήσει, μέσα σε έναν μήνα, τη διέλευση εμπορικών πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ στα επίπεδα που ίσχυαν πριν από τη σύγκρουση.

Σε αντάλλαγμα, οι ΗΠΑ φέρονται να συμφωνούν στην αποχώρηση των στρατιωτικών τους δυνάμεων από την περιοχή γύρω από το Ιράν και στην άρση του ναυτικού αποκλεισμού.

Η διαχείριση και ο καθορισμός των ναυτιλιακών διαδρομών στα Στενά του Ορμούζ προβλέπεται να γίνεται από το Ιράν σε συνεργασία με το Ομάν, σύμφωνα πάντα με την ιρανική κρατική τηλεόραση.

Την ίδια ώρα, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει «ανακατευθύνει» 109 εμπορικά πλοία στην Αραβική Θάλασσα, στο πλαίσιο εφαρμογής του αποκλεισμού που επέβαλε ο πρόεδρος Τραμπ σε πλοία που κινούνται προς και από ιρανικά λιμάνια μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Παράλληλα, αμερικανικά ελικόπτερα Sea Hawk πραγματοποιούν περιπολίες στην Αραβική Θάλασσα υπό την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, με στόχο τη διατήρηση του αποκλεισμού.

