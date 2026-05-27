Σέρρες: Αδιανόητη τραγωδία στην Ηράκλεια – Νεκρό 10χρονο παιδί μετά από πτώση σε αρδευτικό κανάλι

Αδιανόητη τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε χωρίο των Σερρών, όπου ένα αγόρι ηλικίας περίπου 10 ετών έχασε τη ζωή του.

Το τραγικό περιστατικό έγινε σήμερα το πρωί στον οικισμό της Ηράκλειας όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το παιδί έπεσε σε αρδευτικό κανάλι.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώθηκε λίγο πριν τις 12:00 για το συμβάν. Στελέχη της Πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο και ανέσυραν τον 10χρονο χωρίς τις αισθήσεις του. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ηράκλειας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.