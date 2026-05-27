Ράνια Τζίμα: Δεν μπόρεσε να συγκρατήσει το γέλιο της on air στο σχόλιο του Γιάννη Πρετεντέρη

Στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας βρίσκεται το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με τον Γιάννη Πρετεντέρη να σχολιάζει τις εξελίξεις στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA.

Κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ του Σωτήρη Μπολάκη για τον νέο πολιτικό φορέα, ο Γιάννης Πρετεντέρης παρενέβη λέγοντας: «Εγώ αυτά τα Αριστερά δεν τα καταλαβαίνω. Συμπαράταξη τι σημαίνει; Θα μαζευτούνε όλοι να κατέβουνε μαζί; Θα κατέβουν όλοι αυτοί που μαζευτήκανε στο Θησείο; Θα μπουν και κάποιοι άλλοι μέσα;».

Το σχόλιο του δημοσιογράφου προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Ράνιας Τζίμα, η οποία δεν μπόρεσε να συγκρατήσει το γέλιο της στον «αέρα» του δελτίου.