MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ρόδος: “Πήγα να την ξυπνήσω και ήταν νεκρή, μου είχε παραπονεθεί πως έχει πονοκέφαλο” λέει η μητέρα της 24χρονης που πέθανε

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Βυθισμένη στο πένθος είναι η τοπική κοινωνία της Ρόδου με το θάνατο της 24χρονης Κυριακής Κασιώτη. Η μητέρα της, ήταν εκείνη που εντόπισε τη νεαρή κοπέλα νεκρή.

Συντετριμμένη, μίλησε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» και ανέφερε πως η Κυριακή, είχε παραπονεθεί για πονοκέφαλο λίγη ώρα πριν το θάνατό της.

Η μητέρα, πήγε να ξυπνήσει την νεαρή κοπέλα καθώς της έκανε εντύπωση που κοιμόταν τόσες ώρες και την εντόπισε νεκρή.  Άμεσα οι γονείς της ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ και παρά τις προσπάθειες των διασωστών δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει και απλά στο νοσοκομείο Ρόδου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

«Μόνο πονοκέφαλο είχε, μου έλεγε “έχω πονοκέφαλο”. Μετά το φαγητό μου είπε “πάω να κοιμηθώ”. Εγώ ήμουν στη δουλειά. Γύρισα και κοιμόταν το παιδί. Μετά από λίγη ώρα πήγα να την ξυπνήσω, λέω “τι κάνει τόσες ώρες και κοιμάται;” Και ήταν πεθαμένο. Στις 20 Μαΐου είχε τα γενέθλιά της μαζί με την δίδυμη αδελφή της. Σπούδαζε στη Λήμνο. Μια πριγκίπισσα. Το παιδί μου ήταν ένας άγγελος» είπε η μητέρα της 24χρονης.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με το επίσημο πιστοποιητικό θανάτου που εκδόθηκε μετά τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Δωδεκανήσου, ο θάνατος της 24χρονης Κυριακής Κασιώτη αποδίδεται σε αιμορραγικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Ρόδος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 24 ώρες πριν

Ζάκυνθος: Πώς η προσπάθεια για selfie με φόντο το Ναυάγιο οδήγησε σε πολύωρη προσπάθεια διάσωσης

ΥΓΕΙΑ 2 ώρες πριν

Το ΑΠΘ στην Εθνική Δράση κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Τροχαίο με πατίνι στην Κρήτη: Με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις μία 28χρονη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

“ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη” το όνομα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα – Οι επτά δεσμεύσεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Με μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται η αποστολή του ΥΜΑΘ στο Βουκουρέστι

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε τρία άτομα που ξάφριζαν ψιλικατζίδικα – Ο ένας έβαλε βενζίνη χωρίς να πληρώσει και βούτηξε και το πορτοφόλι της υπαλλήλου