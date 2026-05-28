Πατέρας Σταύρου Φλώρου: Το χειρουργείο διήρκησε οκτώ ώρες και είχε πλήρη επιτυχία, σε λίγες ημέρες θα μεταφερθεί στο κέντρο αποκατάστασης

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το χειρουργείο που έκανε στο πόδι του ο Σταύρος Φλώρος από το Survivor, με τον πατέρα του αναφέρει πως διήρκησε οκτώ ώρες και πως μέσα στις επόμενες ημέρες ο γιος του θα μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης.

Ο 22χρονος νοσηλεύεται στο Μαϊάμι μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε στον Άγιο Δομίνικο και σύμφωνα με ανάρτησή του στα social media πριν από λίγες ημέρες ετοιμαζόταν να υποβληθεί σε δεύτερη επέμβαση στο δεξί του πόδι.

Μέσα από δηλώσεις που έκανε σήμερα ο πατέρας του παίκτη στο «Πρωινό», έκανε γνωστό ότι οι εξελίξεις με την υγεία του γιου του είναι θετικές.

Αναφερόμενος στο πολύωρο χειρουργείο, είπε: «Το χειρουργείο που έκανε ο Σταύρος διήρκησε 8 ώρες και πλέον, δύο μέρες μετά, μπορούμε να πούμε πως είχε πλήρη επιτυχία. Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, δεν θα χρειαστεί να κάνει άλλο χειρουργείο στο δεξί του πόδι. Σε περίπου δέκα μέρες θα μεταφερθεί στο κέντρο αποκατάστασης και όσο περνάει ο καιρός η κατάστασή του βελτιώνεται, ενώ χαίρεται ιδιαίτερα με την αγάπη και την υποστήριξη του κόσμου».

Έπειτα, ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου μίλησε για τα επόμενα στάδια της αποκατάστασης που αναμένονται το προσεχές διάστημα: «Όσο τα χειρουργεία προχωρούν καλά, τόσο εγώ όσο και η σύζυγός μου νιώθουμε πιο ήρεμοι. Ο Σταύρος θα παραμείνει λίγο ακόμα στο Μαϊάμι ώστε να ξεκινήσει και το πρόγραμμα αποκατάστασης, ενώ τον Αύγουστο θα έρθει για λίγο στην Ελλάδα στο σπίτι του, και από τον Σεπτέμβριο θα φύγει ξανά για να τοποθετήσει το προσθετικό πόδι μόλις κλείσει η πληγή. Με τον Ατζούν συνεχίζουμε να έχουμε καθημερινή επικοινωνία και να μας στηρίζει συνεχώς».

