LIFESTYLE

Κέλλυ Κελεκίδου: Αποχαιρέτισε τη Γωγώ Μαστροκώστα τραγουδώντας της “Καλέ μου άγγελε πού πας;” – Δείτε βίντεο

Τραγουδώντας στη Γωγώ Μαστροκώστα «Καλέ μου άγγελε πού πας;» την αποχαιρέτισε η Κέλλυ Κελεκίδου, σε βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok.

Η τραγουδίστρια έκανε μία ανάρτηση την Πέμπτη 28 Μαΐου, μία ημέρα μετά την κηδεία της πρώην γυμνάστριας και μοντέλου, με φωτογραφίες από κοινές τους στιγμές, με τις δυο τους να αγκαλιάζονται, να φιλιούνται και να περνούν χρόνο μαζί σε διακοπές τους, ενώ ακούγεται η ίδια να ερμηνεύει τους στίχους του Γιώργου Μουκίδη: «Καλέ μου Άγγελε που πας; Μην φεύγεις μακριά. Δεν φταίω εγώ που δεν μπορώ να καταλάβω όλα αυτά που γίνεσαι, που σκέφτεσαι, που νιώθεις και αγαπάς. Καλέ μου άγγελε, τώρα πού πας».

@kellykelekidouofficial Καλέ μου άγγελε…που πας…🤍🕊️ #gogomastrokosta ♬ πρωτότυπος ήχος – Kellykelekidou

