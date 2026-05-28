Μαρινάκης για ΠΑΣΟΚ: Υιοθετεί θεωρίες που ακόμα και οι γνήσιοι εκπρόσωποι ψεκασμένων θεωριών θα την ζήλευαν

Στους ισχυρισμούς του ΠΑΣΟΚ για τα περί συγκυβέρνησης με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όταν ρωτήθηκε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών για τα όσα υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ, επέλεξε να σχολιάσει με τη φράση «ακόμα δεν σφύξαν οι ζέστες».

«Νομίζω το ΠΑΣΟΚ το έχει κυριεύσει πανικός στο άκουσμα των δημοσκοπήσεων και μετατρέπεται σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας που φτάνει στο σημείο να υιοθετεί θεωρίες που ακόμα και οι γνήσιοι εκπρόσωποι ψεκασμένων θεωριών θα την ζήλευαν και αδικεί και το παρελθόν του».

«Δεν είχαμε ακούσει τέτοια πράγματα» συνέχισε ο κ. Μαρινάκης, «τέτοιες παρανοϊκές αναλύσεις. Το να θεωρείς ότι υπάρχει μία μυστική συμπαιγνία μεταξύ του Μαξίμου και του κ. Τσίπρα αδικείς τον εαυτό σου. Ο καθένας επιλέγει να λέει ό,τι εκείνος θεωρεί σωστό».

Παύλος Μαρινάκης

