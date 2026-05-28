“Καμία σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία”: Τι απαντά το “Αττικόν” για την έξαρση κρουσμάτων νοροϊού

«Ενεργοποιήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα, καμία απειλή για τη δημόσια υγεία» αναφέρει σε επίσημη ανακοίνωσή της η διοίκηση του «Αττικόν» για την έξαρση των κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας από νοροϊό, που καταγράφονται στο νοσοκομείο από την περασμένη εβδομάδα.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, ο εργαστηριακός έλεγχος έχει επιβεβαιώσει την παρουσία νοροϊού σε 9 ύποπτα περιστατικά, ενώ η επιδημιολογική διερεύνηση συνεχίζεται.

Τα περιστατικά που καταγράφηκαν αφορούν σε ασθενείς, συνοδούς και επαγγελματίες υγείας, με ήπια και αυτοπεριοριζόμενη συμπτωματολογία.

«Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένδειξη σοβαρής απειλής για τη δημόσια υγεία ή για τη συνολική λειτουργία του Νοσοκομείου», σημειώνεται.

«Έχουν ήδη εφαρμοστεί ενισχυμένα μέτρα πρόληψης και ελέγχου διασποράς», αναφέρεται και τονίζεται ότι το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά και με ασφάλεια.

Πιο αναλυτικά, η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Σχετικά με τα δημοσιεύματα που αφορούν περιστατικά οξείας γαστρεντερίτιδας, ενημερώνουμε ότι από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα επιτήρησης και πρόληψης λοιμώξεων, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές.

Πρόκειται για περιστατικά γαστρεντερίτιδας συμβατής με λοίμωξη από νοροϊό, φαινόμενο που παρατηρείται συχνά τόσο σε νοσοκομειακές μονάδες όσο και στην κοινότητα διεθνώς, ιδιαίτερα λόγω της υψηλής μεταδοτικότητας του ιού. Δειγματοληπτικός εργαστηριακός έλεγχος έχει επιβεβαιώσει την παρουσία νοροϊού σε εννιά (9) ύποπτα περιστατικά. Η επιδημιολογική διερεύνηση συνεχίζεται.

Τα περιστατικά που καταγράφηκαν αφορούν σε ασθενείς, συνοδούς και επαγγελματίες υγείας, με ήπια και αυτοπεριοριζόμενη συμπτωματολογία.

Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένδειξη σοβαρής απειλής για τη δημόσια υγεία ή για τη συνολική λειτουργία του Νοσοκομείου.

Έχουν ήδη εφαρμοστεί ενισχυμένα μέτρα πρόληψης και ελέγχου διασποράς μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται: αυστηρή τήρηση της υγιεινής χεριών (με σαπούνι και νερό λόγω της αντοχής του νοροϊού στα αλκοολούχα αντισηπτικά) εντατικοποίηση καθαρισμών και απολυμάνσεων επιφανειών (με διάλυμα χλωρίνης) χρήση κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας, όπου απαιτείται απομόνωση περιστατικών σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα επιδημιολογική επιτήρηση ασθενών και προσωπικού οδηγίες προς συνοδούς και προσωπικό Περιορισμός επισκεπτών.

Το Νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά και με ασφάλεια, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς σε 24ωρη βάση».