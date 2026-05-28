Άρης: Κατάθεση πρότασης στον Ταξιάρχη Φούντα – Τι ειπώθηκε στη συνάντηση με Καρυπίδη

Το ξεκάθαρο ενδιαφέρον του για την απόκτηση του Ταξιάρχη Φούντα έδειξε ο Άρης, το βράδυ της Τετάρτης.

Σύμφωνα με το metrosport.gr, ο Θόδωρος Καρυπίδης συναντήθηκε εκ του σύνεγγυς με τον 30χρονο επιθετικό και του ανέλυσε το αγωνιστικό πλάνο της ομάδας για τη νέα χρονιά, παρουσιάζοντάς του και τα οικονομικά δεδομένα μίας πιθανής συμφωνίας.

Από τη συνάντηση προέκυψε μία απόκλιση στο οικονομικό σκέλος, όχι ιδιαίτερα μεγάλη, όπως και η επιθυμία αμφότερων των πλευρών να συνεργαστούν τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο 30χρονος ποδοσφαιριστής έχει προτάσεις και από άλλες ομάδες, όμως όπως φάνηκε και από τη συνάντηση που έγινε με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, δίνει προτεραιότητα στους «κίτρινους».

Στον αντίποδα είναι σαφής η επιθυμία του Θόδωρου Καρυπίδη να αποκτήσει τον ποδοσφαιριστή, όντας ο μοναδικός Έλληνας -προς το παρόν- που θέλει να φέρει στην ομάδα.

Το συμβόλαιο του έλληνα εξτρέμ με τον ΟΦΗ ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου.

Με την κρητική ομάδα πραγματοποίησε πολύ καλή χρονιά, έχοντας 32 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και 10 γκολ, ενώ πανηγύρισε την κατάκτηση του Κυπέλλου με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ.

Αλλαγή δεδομένων για την προετοιμασία

Αλλαγή δεδομένων παρουσιάζεται στο θέμα του βασικού σταδίου προετοιμασίας του Άρη, καθώς η επιλογή του Ζλάτιμπορ, ή κάποιας άλλης παρακείμενης περιοχής στη Σερβία, έχει υποχωρήσει αισθητά και πλέον φαβορί είναι το Πράβετς της Βουλγαρίας.

Οι άνθρωποι της ΠΑΕ Άρης επαναξιολόγησαν τα δεδομένα και, παρά το γεγονός πως το Ζλάτιμπορ ήταν σχεδόν… έτοιμο για να επιλεγεί, τα τελευταία 24ωρα παρατηρείται αλλαγή δεδομένων και σύντομα θα ληφθεί η οριστική απόφαση.

Το Πράβετς είναι το φαβορί και εκεί -εκτός συγκλονιστικού απροόπτου- θα μεταβεί η αποστολή του Άρη, για να πραγματοποιήσει το δεύτερο στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας.