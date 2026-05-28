Ρένος Χαραλαμπίδης: Έμεινα δυο χρόνια άνεργος όταν έκανα τον Καλημέρη, με θεώρησαν ηθοποιό – χαβαλέ

THESTIVAL TEAM

Στην μακρόχρονη απουσία από την μυθοπλασία όσο και στον τρόπο που, ακόμα και σήμερα, ακολουθεί για να πάρει έναν ρόλο, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Ρένος Χαραλαμπίδης, σε συνέντευξη που έδωσε στο ένθετο Τύπος Tv, με αφορμή τη συμμετοχή στην κριτική επιτροπή του YFSF.

Ο Ρένος Χαραλαμπίδης, με αυτή τη μεγάλη διαδρομή στην υποκριτική, γιατί δεν κάνει μυθοπλασία πια;

Για να κάνω μυθοπλασία, πρέπει να μου προτείνουν κάτι. Δεν μου προτείνεται. Φέτος, έχω πολύ καλές προτάσεις. Έχω περάσει δεκαετίες με μηδέν προτάσεις. Για να γίνει μια πολύ καλή δουλειά θέλει ταλέντο και από τους παραγωγούς. Όταν έκανα τον “Καλημέρη”, μετά έμεινα δυο χρόνια άνεργος. Γιατί με θεώρησαν ηθοποιό – χαβαλέ.

Έχω ακούσει τεράστιους παραγωγούς να μου λένε πως είμαι ειδικός ηθοποιός, κάνω για ειδικά πράγματα. Ακόμα και σήμερα, δίνω οντισιόν. Περνάω ακροάσεις για να παίξω κάπου.

Και το αποδέχεσαι;

Το δέχομαι γιατί, αν δεν το δεχθώ, θα μείνω τελείως απ’ έξω. Επαναλαμβάνω, ταλέντο πρέπει να έχουν και εκείνοι που επιλέγουν ποιοι θα παίξουν σε σειρές. Κάνουν κάστινγκ και είναι τόσο αυτονόητο ποιος θα παίξει…

Δεν υπάρχει μια έκπληξη, να καθίσει ο τηλεθεατής να δει κάτι άλλο. Και το κακό είναι πως δεν κάνουν τηλεθέαση και μετά αναρωτιούνται γιατί συμβαίνει αυτό.

Ρένος Χαραλαμπίδης

