Θεσσαλονίκη: Δήθεν λογιστές και υπάλληλοι της ΔΕΗ εξαπατούσαν ηλικιωμένους – Λεία πάνω από 78.000 ευρώ

Δέκα περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών και απατών σε βάρος κυρίως ηλικιωμένων ατόμων εξιχνίασαν αστυνομικοί σε περιοχές του δήμου Δέλτα στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από πολύμηνη και μεθοδική έρευνα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ταυτοποιήθηκαν τρία άτομα, ηλικίας 25, 37 και 41 ετών, δύο άνδρες και μία γυναίκα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και απάτη.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι δράστες είχαν οργανωμένη δομή και διακριτούς ρόλους, με στόχο την εξαπάτηση πολιτών και την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους. Η μέθοδος δράσης βασιζόταν κυρίως στην τηλεφωνική προσέγγιση ηλικιωμένων θυμάτων.

Ένας από τους κατηγορούμενους προσποιούνταν υπάλληλο εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας ή λογιστή και ενημέρωνε τα θύματα για δήθεν ηλεκτρολογική βλάβη ή υποτιθέμενες φορολογικές εκκρεμότητες. Στη συνέχεια, τους έπειθε να συγκεντρώσουν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα, τα οποία παραλάμβανε συνεργός που εμφανιζόταν στο σπίτι τους.

Την ίδια ώρα, τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας λειτουργούσαν ως «τσιλιαδόροι» και οδηγοί οχημάτων διαφυγής, αλλάζοντας συχνά ρόλους και σύνθεση ώστε να δυσκολεύουν τον εντοπισμό τους από τις αρχές.

Η εγκληματική δράση της ομάδας φέρεται να εκτείνεται από τον Νοέμβριο του 2025 έως τον Απρίλιο του 2026 στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Δέλτα. Από τις παράνομες ενέργειές τους αφαίρεσαν χρυσαφικά και τιμαλφή αξίας τουλάχιστον 62.000 ευρώ, καθώς και 16.800 ευρώ σε μετρητά.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των τριών ατόμων πρόκειται να υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.