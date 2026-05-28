Σοβαρό τροχαίο στα διόδια της Θήβας – Βανάκι καρφώθηκε πάνω σε ΙΧ που ήταν σταματημένο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης στα διόδια της Θήβας.

Το λευκό αυτοκίνητο βρισκόταν στο χώρο του ενός εκδοτηρίου, όταν έπεσε από πίσω του με ταχύτητα το σκουρόχρωμο βανάκι.

Όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες του lamiareport.gr η πρόσκρουση ήταν σφοδρή, ενώ το δεύτερο όχημα προσέκρουσε επίσης και στα διαχωριστικά στηθαία. Αποτέλεσμα ήταν να εγκλωβιστεί ο οδηγός του στα συντρίμμια και να χρειαστεί η επέμβαση των πυροσβεστών, που ήταν άμεση και αποτελεσματική. Τραυματίστηκαν επίσης ο ηλικιωμένος συνοδηγός του δεύτερου οχήματος και ο οδηγός του πρώτου οχήματος.

Προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Βοιωτίας.

Δείτε φωτογραφίες:

Λαμία

