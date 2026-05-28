Σήμερα η ημερίδα του Thestival.gr για τα αναπτυξιακά έργα της Θεσσαλονίκης

Το Thestival.gr, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, διοργανώνει ημερίδα με τίτλο «Η Θεσσαλονίκη του Αύριο: Μεγάλα Έργα, Νέες Προοπτικές», σήμερα, Πέμπτη 28 Μαΐου 2026, στις 11:00, στην αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης» της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Η ημερίδα φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ζωντανό βήμα διαλόγου και ενημέρωσης για τις μεγάλες υποδομές που αναδιαμορφώνουν τον χάρτη της Θεσσαλονίκης και καθορίζουν την αναπτυξιακή πορεία της πόλης για τα επόμενα χρόνια.

Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν έργα κομβικής σημασίας, όπως το Flyover, η επέκταση του Μετρό, ο 6ος προβλήτας του λιμανιού, το ενιαίο παραλιακό μέτωπο, η ανάπλαση της πλατείας Αριστοτέλους, το Παιδιατρικό Νοσοκομείο και το Περιαστικό Δάσος Αναψυχής Ευκαρπίας.

Στόχος της διοργάνωσης είναι να αναδειχθεί η πρόοδος των εργασιών, να συζητηθούν οι προκλήσεις στην υλοποίηση των έργων και να αναλυθεί ο αντίκτυπός τους στην οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, αλλά και στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Η ημερίδα θα αναπτυχθεί σε δύο θεματικές ενότητες:

1η Θεματική Ενότητα

Flyover, Μετρό, Επέκταση 6ου Προβλήτα Λιμένα

Συμμετέχουν:

Νίκος Ταχιάος, Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών

Κατερίνα Νοτοπούλου, Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.

Δημήτρης Σαρηγιάννης, Γραμματέας Υποδομών ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

Γιάννης Τσάρας, Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΘ Α.Ε.

Τη συζήτηση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος, Παναγιώτης Κρινής.

2η Θεματική Ενότητα

Ενιαίο παραλιακό μέτωπο, Ανάπλαση πλατείας Αριστοτέλους, Παιδιατρικό Νοσοκομείο, Περιαστικό Δάσος Αναψυχής Ευκαρπίας

Συμμετέχουν:

Κώστας Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης

Στέλιος Αγγελούδης, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης

Δημήτρης Τσαλικάκης, Διοικητής της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας

Τάσος Ανδρεάδης, CEO ΣΤΑΝΤΑ Α.Ε.

Τη συζήτηση συντονίζει η δημοσιογράφος Αναστασία Καρυπίδου.

Με την ημερίδα «Η Θεσσαλονίκη του Αύριο: Μεγάλα Έργα, Νέες Προοπτικές», το Thestival.gr συμμετέχει στον δημόσιο διάλογο για τα έργα που αλλάζουν την πόλη, δημιουργούν νέες αναπτυξιακές δυνατότητες και διαμορφώνουν τη Θεσσαλονίκη της επόμενης ημέρας. Μεγάλος χορηγός της ημερίδας είναι η ΔΕΗ.