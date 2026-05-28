Πολάκης κατά Φάμελλου για αφωνία στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την ΕΛΑΣ: Απαξίωση και ευτελισμός

Πυρά κατά του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτη Φάμελλου εξαπέλυσε ο ανεξάρτητος βουλευτής, Παύλος Πολάκης, με φόντο την παρουσίαση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα.

Ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας επί ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει σε οργισμένο ύφος στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook πως «24 ωρες μετά […] ουτε ο Σωκράτης Φάμελλος, ούτε κάποιος από το γραφείο Τύπου του Σύριζα εχει τοποθετηθεί για το νεο κομμα» και ενώ η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος έχει οριστεί για τις 6 Ιουνίου.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη:

«24 ώρες μετά την εκδήλωση στο Θησείο και ούτε ο Σωκράτης Φάμελλος ούτε κάποιος από το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ έχει τοποθετηθεί για το νέο κόμμα ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα!!!!!!

Δεν θα έπρεπε;; Δεν ασκούν τα καθήκοντά τους πλέον;; Τι συμβαίνει;; Πότε θα συνεδριάσει η ΠΓ και η ΚΕ;;; Αυτή η κατάσταση απαξίωσης και εξευτελισμού του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πρέπει να σταματήσει και να αναστραφεί!!!».