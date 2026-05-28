Θεσσαλονίκη: Εργασίες συντήρησης και σήμερα στην Επαρχιακή Οδό Χαλκηδόνας – Κουφαλίων

Εργασίες συντήρησης εκτελεί η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου.

Συγκεκριμένα, υλοποιεί εργασίες καθαρισμού ερεισμάτων επί 8ης Επαρχιακής οδού Ν. Χαλκηδόνας – Κουφαλίων – Ορίων Νομού από την Τρίτη 26 Μαΐου και για διάστημα δέκα ημερών, από τις 08:30 π.μ. έως τις 13:30, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Ασπροβάλτας ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.