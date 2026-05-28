Δήμος Θεσσαλονίκης: Σήμερα οι 4οι Γηριατρικοί Ολυμπιακοί Αγώνες “Geri Olympics” στη ΜΕΝΤ

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η Αντιδημαρχία Μέριμνας για την Τρίτη Ηλικία, Κοινοτήτων και Δημοτικής Αποκέντρωσης, συμμετέχει για δεύτερη χρονιά με τα μέλη των Κ.Α.Π.Η. στους 4ους Γηριατρικούς Ολυμπιακούς Αγώνες που διοργανώνουν η Στέγη Καϊμακλίου «Αρχάγγελος Μιχαήλ» και το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026, στις εγκαταστάσεις της Μ.Ε.Ν.Τ. (Κανάρη 77), με στόχο την προώθηση της σωματικής δραστηριότητας, της κοινωνικοποίησης και της ευεξίας των ατόμων της Τρίτης Ηλικίας.

Οι Γηριατρικοί Ολυμπιακοί Αγώνες αποτελούν έναν θεσμό που ενισχύει την ενεργό και υγιή γήρανση, προσφέροντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να αθληθούν, να ψυχαγωγηθούν και να μοιραστούν στιγμές χαράς και συνεργασίας σε ένα κλίμα ενθουσιασμού και αλληλεγγύης.

Πρόγραμμα Εκδήλωσης

· Προσέλευση εθελοντών: 08:15

· Προσέλευση συμμετεχόντων: 09:00

· Έναρξη αγώνων: 09:15

· Λήξη αγώνων: 11:30

Οι διοργανωτές καλούν τα μέλη και τους πολίτες να στηρίξουν με την παρουσία τους τη διοργάνωση, συμβάλλοντας στη διάδοση του μηνύματος ότι η άθληση, η συμμετοχή και η ποιότητα ζωής δεν έχουν ηλικία.