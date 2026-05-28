Εργασίες συντήρησης και σήμερα στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης – Σε ποια σημεία

Εργασίες συντήρησης στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης θα εκτελέσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατά τις επόμενες ημέρες.

Συγκεκριμένα:

Νυχτερινές εργασίες κοπής πρασίνου στο έρεισμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης από τον ανισόπεδο κόμβο Παπαγεωργίου (έξοδος Ανατολικής Περιφερειακής – Α/Κ 5)) έως τον ισόπεδο κόμβο συμβολής με την οδό Εθνικής Αντιστάσεως (Ι/Κ 13) και την Πέμπτη 28.05.2026 από τις 10.00 μ.μ. έως τις 6:00 π.μ. της επόμενης ημέρας. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στα ερείσματα της δεξιάς πλευράς του ανωτέρω οδικού τμήματος, με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας, τμηματικά. Επίσης, τα συνεργεία θα είναι κινητά και ο χρόνος αποκλεισμού θα είναι σχετικά μικρός. Εργασίες σφράγισης ρωγμών ασφαλτοτάπητα στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης την Πέμπτη 28/5/2026, κατά τις ώρες από τις 07:00 π.μ. έως τις 2.00 μ.μ. και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Για τις εργασίες θα αποκλείεται εναλλάξ μία μόνο εκ των δύο λωρίδων ανά κατεύθυνση, στο ρεύμα προς ανατολικά της Δυτικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού, από τη χ.θ. 8+700 έως τη χ.θ. 8+200 (ύψος εγκαταστάσεων FlyOver).

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης (1,2), ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.