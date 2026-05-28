Ιστορικοί περίπατοι σε δύο κοιμητήρια από το Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης

Το Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης του Δήμου Θεσσαλονίκης, σε συνέχεια της σειράς των ιστορικών περιπάτων που διοργανώνει, ανακοινώνει την πραγματοποίηση επιπλέον ιστορικών περιπάτων σε δύο κοιμητήρια της πόλης μας, τον Ιούνιο του 2026.

Α. Της Ευαγγελίστριας
Β. Των Συμμαχικών Στρατιωτικών Κοιμητηρίων (Ζέιτενλικ)

Κοιμητήριο Ευαγγελίστριας
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 159

ΙΟΥΝΙΟΣ : Σάββατο 6/6/2026, στις 10.00 π.μ.
Παρασκευή 12/6/2026, στις 6.30 μ.μ.
Σάββατο 13/6/2026, στις 10.00 π.μ.

Συμμαχικά Στρατιωτικά Κοιμητήρια (Ζέιτενλικ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ 146 (ΠΡΩΗΝ ΛΑΓΚΑΔΑ)
ΙΟΥΝΙΟΣ : Σάββατο 20/6/2026, στις 10.00 π.μ.
Σάββατο 27/6/2026, στις 10.00 π.μ.

Οι περίπατοι θα ξεκινούν από το σημείο συνάντησης, στην κεντρική είσοδο των κοιμητηρίων.

Για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης., 2313 318701 και στο e-mail: kith@thessaloniki.gr

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον υπάλληλο του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης κ. Νικόλαο Mαραντζίδη, στο κινητό 6988115731 και στο e-mail: n.marantzidis@thessaloniki.gr

