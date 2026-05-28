MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Σοβαρό τροχαίο στο Κερατσίνι: Διανομέας παρέσυρε 15χρονη με το μηχανάκι – Τραυματίστηκαν και οι δύο

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με παράσυρση μιας 15χρονης από μηχανάκι σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (27/05) στο Κερατσίνι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ, επί της οδού Σαλαμίνος, όταν διανομέας, που κινούνταν με τη μοτοσικλέτα του στο κέντρο του Κερατσινίου, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες παρέσυρε την ανήλικη, η οποία εκείνη την ώρα διέσχιζε πεζή τον δρόμο.

Από τη σύγκρουση η 15χρονη έπεσε στο οδόστρωμα, ενώ τραυματίστηκε και ο αναβάτης της μηχανής. Και οι δύο διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι τραυματισμοί τους είναι ελαφρείς, ενώ προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί η Τροχαία.

Κερατσίνι Τροχαίο ατύχημα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Η ανάρτηση της ανιψιάς της Γωγώς Μαστροκώστα μετά την κηδεία της: “Εύχομαι να σου μοιάζω όσο μου λένε”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Μητσοτάκης για την ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Τι να πω για το όνομα, φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε στον κ. Πολάκη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Στα Ιωάννινα εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων για το 2026 – Σε απομόνωση 45χρονος ασθενής

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Κανόνας σε κρουαζιερόπλοια εξοργίζει τους επιβάτες: Πρόστιμο 60 ευρώ για μια απλή συνήθεια στον μπουφέ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Θεσσαλονίκη: Έριχναν λύματα σε δάση και ρέματα της Θέρμης και “κάλυπταν” τις ρίψεις με εικονικά έγγραφα – Τρεις συλλήψεις – Δείτε φωτογραφίες

MEDIA NEWS 16 ώρες πριν

Άννα Δρούζα: Δεν έχω άγχος για την τηλεοπτική επιστροφή, δεν σκέφτομαι πια με όρους τηλεθεάσεων