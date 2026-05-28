Σοβαρό τροχαίο στο Κερατσίνι: Διανομέας παρέσυρε 15χρονη με το μηχανάκι – Τραυματίστηκαν και οι δύο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με παράσυρση μιας 15χρονης από μηχανάκι σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (27/05) στο Κερατσίνι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ, επί της οδού Σαλαμίνος, όταν διανομέας, που κινούνταν με τη μοτοσικλέτα του στο κέντρο του Κερατσινίου, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες παρέσυρε την ανήλικη, η οποία εκείνη την ώρα διέσχιζε πεζή τον δρόμο.

Από τη σύγκρουση η 15χρονη έπεσε στο οδόστρωμα, ενώ τραυματίστηκε και ο αναβάτης της μηχανής. Και οι δύο διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι τραυματισμοί τους είναι ελαφρείς, ενώ προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί η Τροχαία.