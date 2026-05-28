Οι Φρουροί της Επανάστασης λένε ότι χτύπησαν βάση των ΗΠΑ – Αντίποινα Ιράν μετά τα πλήγματα κοντά στα Στενά του Ορμούζ

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον αμερικανικής αεροπορικής βάσης, την οποία θεωρούν ως το σημείο απ’ όπου ξεκίνησαν τα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων τα ξημερώματα της Πέμπτης, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι IRGC δεν διευκρίνισαν ποια αμερικανική βάση αποτέλεσε στόχο της επίθεσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν στρατιωτικές βάσεις σε αρκετές χώρες της Μέσης Ανατολής.

«Μετά την επιθετική ενέργεια που πραγματοποίησαν τα ξημερώματα σήμερα οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις εισβολής εναντίον τοποθεσίας στα περίχωρα του αεροδρομίου της Μπαντάρ Αμπάς, χρησιμοποιώντας εναέρια βλήματα, η αμερικανική αεροπορική βάση που αναγνωρίστηκε ως πηγή της επίθεσης στοχοποιήθηκε στις 04:50 π.μ.», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars, επικαλούμενο ανακοίνωση του γραφείου δημοσίων σχέσεων των Φρουρών της Επανάστασης.

Οι IRGC χαρακτήρισαν την απάντησή τους «σοβαρή προειδοποίηση» προς τις ΗΠΑ, τονίζοντας ότι «η επιθετικότητα δεν θα μείνει αναπάντητη».

Εκρήξεις στην Μπαντάρ Αμπάς του Ιράν και συναγερμός στο Κουβέιτ

Το ιρανικό πρακτορείο FARS μετέδωσε πως ακούστηκαν τρεις ισχυρές εκρήξεις ανατολικά της Μπαντάρ Αμπάς, στρατηγικής σημασίας λιμανιού κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Την ίδια ώρα, το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι ενεργοποίησε τα συστήματα αεράμυνας για την αντιμετώπιση «εχθρικών πυραυλικών και μη επανδρωμένων επιθέσεων». Οι Αρχές της χώρας ανέφεραν ότι οι εκρήξεις που ακούστηκαν στην περιοχή προέρχονταν από αναχαιτίσεις πυραύλων και drones, χωρίς να αναφερθούν θύματα.

Παράλληλα, η ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB μετέδωσε ότι ιρανικές δυνάμεις άνοιξαν προειδοποιητικά πυρά εναντίον τεσσάρων πλοίων που επιχείρησαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ χωρίς συντονισμό με τις ιρανικές αρχές ασφαλείας.

Διαψεύσεις για προσχέδιο συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν

Το νέο κύμα έντασης σημειώνεται λίγες ώρες μετά τις πληροφορίες που μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση περί ύπαρξης «ανεπίσημου αρχικού πλαισίου συμφωνίας» ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, το Ιράν θα αποκαθιστούσε σταδιακά την εμπορική ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ και οι ΗΠΑ θα απέσυραν στρατιωτικές δυνάμεις από την περιοχή, προχωρώντας παράλληλα σε άρση του ναυτικού αποκλεισμού.

Ωστόσο, η Ουάσιγκτον διέψευσε κατηγορηματικά τις πληροφορίες, χαρακτηρίζοντας το υποτιθέμενο προσχέδιο συμφωνίας «πλήρη κατασκευή». Παρ’ όλα αυτά, ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται.

Νέες απειλές Τραμπ: «Ίσως χρειαστεί να τελειώσουμε τη δουλειά»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, υποστήριξε ότι η Τεχεράνη «θέλει πάρα πολύ μια συμφωνία», αλλά προειδοποίησε πως οι ΗΠΑ δεν είναι ακόμη ικανοποιημένες από τις προτάσεις του Ιράν.

«Ή θα γίνει συμφωνία ή ίσως χρειαστεί να τελειώσουμε τη δουλειά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ φέρεται να ξεκαθάρισε πως οι προσπάθειες της Τεχεράνης να τον «φθείρουν πολιτικά» δεν πρόκειται να αποδώσουν, καθώς – όπως είπε – «δεν τον ενδιαφέρουν οι ενδιάμεσες εκλογές».

Την ίδια στιγμή, η Τεχεράνη επιμένει ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει από τις «κόκκινες γραμμές» της, οι οποίες περιλαμβάνουν το δικαίωμα εμπλουτισμού ουρανίου, τη διατήρηση αποθεμάτων εμπλουτισμένου υλικού, τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και την άρση των κυρώσεων.

Κυρώσεις των ΗΠΑ για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ

Μέσα σε αυτό το κλίμα, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε νέες κυρώσεις κατά της νεοσύστατης ιρανικής Αρχής Στενού του Περσικού Κόλπου, η οποία δημιουργήθηκε για την είσπραξη τελών διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ.

Η Ουάσιγκτον κατηγορεί την Τεχεράνη ότι επιχειρεί να χρησιμοποιήσει το στρατηγικής σημασίας πέρασμα ως μέσο οικονομικού εκβιασμού της διεθνούς ναυσιπλοΐας, προειδοποιώντας πως όσοι καταβάλλουν τέλη διέλευσης στην ιρανική αρχή ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με αμερικανικές κυρώσεις.

Παράλληλη κλιμάκωση και στον Λίβανο

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ εντείνει τις επιχειρήσεις του κατά της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ στον Λίβανο, παρά τη θεωρητική ισχύ της εκεχειρίας.

Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε κατοίκους περιοχών του νότιου Λιβάνου να απομακρυνθούν, ενώ το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη 40 τραυματίστηκαν από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές την Τρίτη, σε μία από τις πιο αιματηρές ημέρες από την έναρξη της κατάπαυσης πυρός.