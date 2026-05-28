Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ: Πρώτη κόντρα στο ΟΑΚΑ για τα ημιτελικά της GBL

Ρίχνονται στη μάχη των ημιτελικών της Stoiximan GBL, Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR και ΠΑΟΚ! Oι «πράσινοι» φιλοξενούν στο Telekom Center Athens σήμερα στις 18:00 τον «δικέφαλο του βορρά» στον πρώτο ημιτελικό των playoffs του πρωταθλήματος, με τις δυο ομάδες να αναζητούν τη νίκη που θα τους δώσει το πλεονέκτημα για τους τελικούς.

Από τη μια ο Παναθηναϊκός θέλει να μπει με άνεση και καλό μπάσκετ στη διεκδίκηση του τίτλου και να διευρύνει το σερί του απέναντι στον «δικέφαλο», τον οποίο και νίκησε και τις δυο φορές στη regular season. To τριφύλλι, ολοκλήρωσε την κανονική διάρκεια στη 2η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 19-5, ενώ στα προημιτελικά, πέρασε το εμπόδιο της Μυκόνου.

Σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά ο Εργκίν Αταμάν δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, που έχει ενοχλήσεις στο πέλμα, τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη που ταλαιπωρείται από διάστρεμα, αλλά και στον Κένεθ Φαρίντ που είχε υποστεί οστικό οίδημα στην κνήμη του αριστερού του ποδιού. Αντίθετα στη διάθεση του Τούρκου τεχνικού θα είναι κανονικά ο Κώστας Σλούκας, μετά και την αρθροσκόπηση που είχε υποβληθεί στον μηνίσκο.

Για τον ΠΑΟΚ η αποστολή είναι δύσκολη, αλλά η ομάδα του Παντελή Μπούτσκου, κατέβηκε στην Αθήνα για το break! Ο δικέφαλος ήταν η ομάδα που ολοκλήρωσε τη regular season στην 3η θέση με ρεκόρ 17-7, ενώ στα προημιτελικά χρειάστηκε να ξεπεράσει το εμπόδιο του Περιστερίου με δυο νίκες.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Τόμας Ντίμσα στον πρώτο ημιτελικό, αφού στην τελευταία προπόνηση, ακολούθησε ξανά ατομικό εξαιτίας των ενοχλήσεων στη φτέρνα, ενώ εκτός παραμείνει ο Νίκος Χουγκάζ.

Θυμίζουμε ότι η πρόκριση κρίνεται στις δυο νίκες.