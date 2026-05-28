Γεωργιάδης: Δεν φοβάμαι τη μήνυση Ανδρουλάκη, να μας πει ο Τσίπρας που βρήκε τα χρήματα για την ΕΛΑΣ

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε στη μήνυση που κατέθεσε εναντίον του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή τις δηλώσεις του για το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο που μισθώνεται από το Δημόσιο.

Ο κ. Γεωργιάδης μιλώντας στον ΣΚΑΪ υποστήριξε ότι δεν έχει «τίποτα να φοβηθεί» από τη δικαστική κίνηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν απέδωσε ποτέ ποινικές ευθύνες στον κ. Ανδρουλάκη. «Έχω σπεύσει να πω από την πρώτη μου συνέντευξη ότι δεν θεωρώ ότι έχει κάνει κάτι παράνομο. Θέτω θέματα μόνο ηθικής και πολιτικής φύσεως», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, κατά την άποψή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ «ελέγχεται πολιτικά» επειδή, όπως υποστήριξε, η οικογένειά του μίσθωσε ακίνητο στο Κτηματολόγιο το 2010, σε μια περίοδο που η χώρα έμπαινε στα μνημόνια. «Η οικογένειά του και ο ίδιος νοίκιασαν στο Κτηματολόγιο ένα ακίνητο παίρνοντας 10.000 ευρώ τον μήνα», δήλωσε, σημειώνοντας ότι το ποσό μειώθηκε κατά τη διάρκεια των μνημονίων και στη συνέχεια επανήλθε.

Αναφερόμενος στις δηλώσεις Ανδρουλάκη ότι ο ίδιος λαμβάνει περίπου 1.000 ευρώ καθαρά από το συγκεκριμένο ακίνητο, ο υπουργός Υγείας σχολίασε πως αυτό αφορά προφανώς το μερίδιό του από το συνολικό ποσό. «Αυτό πολιτικά θα με συγχωρέσετε να πω, είναι τελείως αδιάφορο», σημείωσε.

Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ακόμη ότι η υπόθεση του υφυπουργού Βασίλη Σπανάκη δεν είναι συγκρίσιμη με εκείνη του Νίκου Ανδρουλάκη. Όπως είπε, η μίσθωση ακινήτου της οικογένειας Σπανάκη στα ΕΛΤΑ έγινε το 2000, επί κυβέρνησης Σημίτη, όταν ο ίδιος ήταν «πολύ χαμηλόβαθμο στέλεχος» της ΝΔ. Αντίθετα, για την οικογένεια Ανδρουλάκη υποστήριξε ότι το 2010 «ήταν η ισχυρότερη οικογένεια του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο της Κρήτης», ενώ ανέφερε ότι η επιλογή του ακινήτου έγινε στις 7 Οκτωβρίου 2009, λίγες ημέρες μετά τις εκλογές εκείνης της χρονιάς.

Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στην αναφορά του στη δήλωση πόθεν έσχες του προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Όπως είπε, ουδέποτε ισχυρίστηκε ότι χρήματα από το συγκεκριμένο ακίνητο μεταφέρθηκαν στο εξωτερικό. «Δεν είπα ότι έβαλε τα συγκεκριμένα χρήματα στο εξωτερικό», ανέφερε,

«Είπα όμως ότι ελέγχεται πολιτικά ένας υποψήφιος πρωθυπουργός που έχει επιλέξει να έχει 1 εκατομμύριο ευρώ, τα μισά τα έχει φέρει εδώ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Όλοι οι αρχηγοί είναι πλούσιοι, αλλά δεν πουλάνε όλοι κλάψα»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης διαβεβαίωσε ακόμη ότι θα παραστεί κανονικά στο δικαστήριο, λέγοντας με χαρακτηριστικό τρόπο: «Όσο με γνωρίζετε, υπάρχει περίπτωση εγώ να μην πάω σε αυτό το δικαστήριο; Εάν δεν πάω, να ανησυχήσετε σοβαρά ότι είμαι κάπου σε κώμα ή ότι έχω αποχωρήσει από τον μάταιο τούτο κόσμο».

Παράλληλα, εξαπέλυσε νέα επίθεση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη υπόθεση τον ζημιώνει πολιτικά. «Το θέμα του ακινήτου του τον βλάπτει γιατί βλέπει ο κόσμος ότι είναι πλούσιος. Δεν είναι ωραίο να είσαι αρχηγός σοσιαλιστικού κόμματος, να μιλάς για τους φτωχούς», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «όλοι οι αρχηγοί είναι πλούσιοι, αλλά δεν πουλάνε όλοι την κλάψα».

Ο υπουργός Υγείας εκτίμησε επίσης ότι η μήνυση επανέφερε στην επικαιρότητα ένα θέμα που, όπως είπε, είχε αρχίσει να ξεχνιέται. «Ένα θέμα που εξ αντικειμένου τον βλάπτει σε μία προεκλογική περίοδο, αντί να το αφήσει να σβήσει, το επανέφερε στην επικαιρότητα. Ο άνθρωπος δεν κάνει για αυτήν τη δουλειά», σχολίασε.

«Να μας πει ο Τσίπρας που βρήκε τα λεφτά για την ΕΛΑΣ»

ια την ΕΛΑΣ του κ. Τσίπρα χαρακτήρισε «φριχτό» το όνομα «γιατί θυμίζει εποχές Εμφυλίου», προσθέτοντα ότι «το αστέρι του Τσε Γκεβάρα στο σήμα που θυμίζει και λίγο 17 Νοέμβρη είναι ανατριχιαστικό».

«Καλό θα είναι, επίσης, επειδή έκανε ένα κόμμα χωρίς κρατική επιχορήγηση, να μας πει πού βρήκε τα λεφτά αφού έχουν προηγηθεί και οι καταγγελίες Κασσελάκη για μαύρα ταμεία. Είδα μια εξαιρετική εκδήλωση αρίστη σκηνοθετικά που κοστίζει πολλά λεφτά και ένας άνθρωπος που ξεκινάει τώρα ένα κόμμα με μηδέν στα ταμεία, να μας πει πώς πληρώθηκε» τόνισε ο κ. Γεωργιάδης.

Πρόσθεσε, μάλιστα, πως «δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι το όνομα ΕΛΑΣ περνάει από τον Άρειο Πάγο γιατί υπάρχουν διατάξεις που απαγορεύεουν ονόματα κόμματος που παραπέμπουν στο κράτος. Η προχειρότητα της κυβέρνησης Τσίπρα δεν με προδιαθέτει θετικά, μιλάμε για συνεργάτες που πήγαν στη Μέρκελ και ξέχασαν τον φάκελο».

Με αφορμή τη δημοσκόπηση της Real Polss που δείχνουν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση με 16,1%, σημείωσε πως «ο Αλέξης Τσίπρας αποσύρθηκε υποτίθεται από την πολιτική το 2023 ενώ είχε πάρει 17,5%. Εάν πάρει κάτω από αυτό που ήταν μεγάλη αποτυχία το 2023, θα γίνει μεγάλη επιτυχία το 2027; Ο πήχης του Τσίπρα είναι το 17,5% και όχι η δεύτερη θέση»