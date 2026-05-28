Το Ιράν εμπόδισε τέσσερα πλοία να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον πλοίων που προσπάθησαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση IRIB.

«Τέσσερα πλοία αποπειράθηκαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ και να εισέλθουν στον Περσικό Κόλπο χωρίς συντονισμό με τις δυνάμεις ασφαλείας» της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ανέφερε το IRIB μέσω Telegram, επικαλούμενο αξιωματικό, διευκρινίζοντας πως το συμβάν αυτό σημειώθηκε περί τις 00:35 (τοπική ώρα· 00:05 ώρα Ελλάδας), αλλά χωρίς να ξεκαθαρίσει τον τύπο των πλοίων αυτών, ούτε την εθνικότητά τους.

«Προειδοποιήθηκαν, αλλά καθώς αγνόησαν τις προειδοποιήσεις βλήθηκαν προειδοποιητικά πυρά εναντίον τους με αποτέλεσμα να αναγκαστούν να κάνουν αναστροφή», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

