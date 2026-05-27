Εξιχνιάστηκε κλοπή κοσμημάτων στη Λαμία, τέσσερις κατηγορούμενοι

Στην εξιχνίαση υπόθεσης κλοπής κοσμημάτων και τιμαλφών από οικία στη Λαμία προχώρησαν αστυνομικοί ενώ για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν τέσσερα άτομα δύο άνδρες και δύο γυναίκες.

Η κλοπή σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της 14ης Μαΐου 2026, όταν οι δράστες φέρονται να παραβίασαν την είσοδο κατοικίας ημεδαπής σε περιοχή της Λαμίας και να αφαίρεσαν κοσμήματα και τιμαλφή. Κατά την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι για τη μετάβαση και τη διαφυγή τους χρησιμοποίησαν Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας ενός εκ των κατηγορουμένων.

Το πρωί της 25ης Μαΐου 2026, αστυνομικοί, αξιοποιώντας πληροφοριακά στοιχεία, εντόπισαν το συγκεκριμένο όχημα σταθμευμένο σε περιοχή της Λαμίας. Σε νομότυπες έρευνες που ακολούθησαν τόσο στο αυτοκίνητο όσο και σε οικία όπου διαμένουν δύο εκ των κατηγορουμένων, ένας άνδρας και μία γυναίκα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα κοσμήματα και τιμαλφή.

Μέρος των κατασχεθέντων αντικειμένων αναγνωρίστηκε από τη νόμιμη κάτοχό τους και της αποδόθηκε, ενώ οι Αρχές εξετάζουν την προέλευση των υπόλοιπων κοσμημάτων που εντοπίστηκαν.

Παράλληλα, κατασχέθηκε και το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για την τέλεση της κλοπής.

Την προανάκριση συνεχίζει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπλοκής των κατηγορουμένων και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις. Η δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας.