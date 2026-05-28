“Η Πόλις Εάλω”: Εκδήλωση ιστορικής μνήμης σήμερα στο Συνοικισμό Κωνσταντινουπολιτών στην Πυλαία

Εκδήλωση ιστορικής μνήμης για την επέτειο της Άλωσης της Κωνσταντινουπόλεως, με τον τίτλο »Η Πόλις Εάλω» διοργανώνουν την Πέμπτη 28 Μαΐου ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη και η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού σε συνεργασία με τον Ιερό Ναό Αγίας Γλυκερίας Συνοικισμού Κωνσταντινουπολιτών, στην Πυλαία.

Στις 7.00 μ.μ. θα τελεστεί Αρχιερατικό Μνημόσυνο για τον τελευταίο Αυτοκράτορα του Βυζαντίου, Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, προεξάρχοντος του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. κ. Φιλόθεου.

Μετά το πέρας του Αρχιερατικού Μνημοσύνου θα πραγματοποιηθεί μουσική εκδήλωση στην οποία θα συμμετέχουν οι:

Χορωδία Χ.Ε.Ν. Θεσσαλονίκης | διευθύνει η Ευτυχία Βογιατζή – στο πιάνο, ο Μπάμπης Καραμανίδης

Χορωδία Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου, 40 Εκκλησιών | διευθύνει ο Βίκτωρ Γλυκίδης

Χορωδία «Πανόραμα – Θάμυρις» | διευθύνει ο Βίκτωρ Γλυκίδης – στο πιάνο ο Φοίβος Φίλκας

Μικτή Παραδοσιακή Xορωδία Αγίας Γλυκερίας | διευθύνει ο Βασίλης Μαυρομουστακίδης

Καλλιτεχνική Διεύθυνση εκδήλωσης: Βίκτωρ Γλυκίδης

Ποίηση – Απαγγελία: Αθανάσιος Ιορδανίδης | Παρουσίαση: Ντάνη Ανδρικάκη – Δωρή

«Στις ταραγμένες μέρες που ζούμε στην ευρύτερη περιοχή μας, αντιλαμβάνεται κανείς πόσο σημαντικό είναι να διατηρούμε την ιστορική μνήμη και να αναδεικνύουμε αληθινά πρότυπα αξιών. Ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου δεν είναι ένας ακόμη στο πάνθεο των εθνικών μας ηρώων. Είναι ένα παγκόσμιο φωτεινό σύμβολο αντίστασης στη βαρβαρότητα, προσήλωσης στην πατρίδα, πίστης στον άνθρωπο. Δεν εγκατέλειψε τη μάχη, έμεινε στις επάλξεις μαζί με τον λαό του. Μέχρι τελικής πτώσεως.

Η Πόλη των πόλεων, η Βασιλεύουσα, δεν χάθηκε ποτέ. Ζει πάντα μέσα στις ψυχές των Ελλήνων, ως ένα σύμβολο πολιτισμού και φωτός. Είναι χρέος μας να συνεχίζουμε στο ίδιο πνεύμα», δήλωσε ο δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη και Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, προσκαλώντας τους πολίτες να συμμετέχουν στην εκδήλωση.