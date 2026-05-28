Θερινή Δημιουργική Απασχόληση Μαθητών και το φετινό καλοκαίρι από τον Δήμο Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Αντιδημαρχία Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης υλοποιούν και το φετινό καλοκαίρι το επιτυχημένο πρόγραμμα «Δημιουργική Απασχόληση Μαθητών – Καλοκαίρι 2026», το οποίο προσφέρεται δωρεάν στους κατοίκους της πόλης, των οποίων τα παιδιά φοιτούν σε σχολικές μονάδες του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών εργαζόμενων γονέων, πολύτεκνων και μονογονεϊκών οικογενειών, καθώς και οικογενειών με παιδιά ΑμεΑ. Τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε παιδαγωγικές και δημιουργικές δραστηριότητες, παιχνίδια, αθλητικές δράσεις, χορό, θεατρικό παιχνίδι και εικαστικά εργαστήρια, με τη συνδρομή παιδαγωγών, γυμναστών και εκπαιδευτικών καλλιτεχνικών μαθημάτων.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν παιδιά με έτος γέννησης από το 2021 (που ολοκλήρωσαν τα νήπια) έως και το 2014 (που ολοκλήρωσαν τη φοίτησή τους στο Δημοτικό), τα οποία φοιτούν σε σχολεία του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από την Τετάρτη 1 Ιουλίου έως και την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026 και θα λειτουργεί καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, εκτός Σαββατοκύριακου, από τις 07:00 έως τις 16:00, στις σχολικές μονάδες:

41ο Δημοτικό Σχολείο, Ικτίνου 5 (Α΄ Κοινότητα)

66ο Δημοτικό Σχολείο, Ν. Καπάτου 8 & Γαλανάκη (Β΄ Κοινότητα)

45ο Δημοτικό Σχολείο, Ολυμπιάδος 94 (Γ΄ Κοινότητα)

24ο Δημοτικό Σχολείο, Τυδέως 26 (Δ΄ Κοινότητα)

13ο Δημοτικό Σχολείο, Βαλαγιάννη 1 (Ε΄ Κοινότητα)

87ο Δημοτικό Σχολείο, 25ης Μαρτίου 1 (Ε΄ Κοινότητα)

2ο Δημοτικό Σχολείο Τριανδρίας, Αθ. Διάκου 15, (Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας)

και από τις 07:00 έως τις 15:00 στο:

4ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, Μαζαράκη 1 (Β΄ Κοινότητα)

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Αιτήσεων

Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος και την καλύτερη εξυπηρέτηση των γονέων και κηδεμόνων, η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί τμηματικά ακολουθώντας τα κάτωθι βήματα:

Πατήστε το link https://politis.thessaloniki.gr/

Πατήστε την επιλογή ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ

Στο πεδίο ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ πληκτρολογήστε Θερινή Δημιουργική Απασχόληση

Επιλέξτε το σχολείο που σας ενδιαφέρει

Είσοδος με κωδικούς Taxisnet

Υποβάλλετε την αίτηση

Οι ημερομηνίες υποβολής, με ώρα έναρξης τις 9:00 π.μ. και ως τη συμπλήρωση των τμημάτων, έχουν ως εξής:

Τρίτη 2 Ιουνίου: 87ο Δημοτικό Σχολείο (έτος γέννησης 2014-2020)

Τετάρτη 3 Ιουνίου: 13ο Δημοτικό Σχολείο (έτος γέννησης 2014-2020)

Πέμπτη 4 Ιουνίου: 45ο και 24ο Δημοτικό Σχολείο (έτος γέννησης 2014-2020)

Παρασκευή 5 Ιουνίου: 41ο Δημοτικό Σχολείο και 66ο Δημοτικό Σχολείο (έτος γέννησης 2014-2020)

Δευτέρα 8 Ιουνίου: 2ο Δημοτικό Σχολείο Τριανδρίας (έτος γέννησης 2014-2020) και 4ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο

Τρίτη 9 Ιουνίου: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΠΙΑ, έτος γέννησης 2021 στις σχολικές μονάδες 87ο, 13ο, 24ο και 41ο.

Μοναδικό κριτήριο επιλογής των συμμετεχόντων, εφόσον έχουν υποβληθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αποτελεί η σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων, βάσει ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής υποβολής.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα).

Βεβαίωση εργασίας της μητέρας ή αντίγραφο πρόσφατων ενσήμων, το οποίο επισυνάπτεται ηλεκτρονικά.

Στις περιπτώσεις πολύτεκνων ή μονογονεϊκών οικογενειών ή οικογενειών με παιδιά ΑμεΑ, δύναται να υποβληθεί πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή άλλο πρόσφορο αποδεικτικό έγγραφο, αποκλειστικά για την τεκμηρίωση της αντίστοιχης ιδιότητας*.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα: 2313318662, -8663, -8664, -8665.

*Διευκρινίζεται ότι η προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης δεν αποτελεί υποχρεωτικό δικαιολογητικό για το σύνολο των αιτούντων, καθώς τα στοιχεία αυτά δύνανται να αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τις δημόσιες υπηρεσίες, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο περί απλούστευσης διοικητικών διαδικασιών και αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών.