Εργασίες συντήρησης και σήμερα στην ΕΟ Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών – Σε ποια σημεία

Τις παρακάτω εργασίες συντήρησης στην Εθνική Οδό  Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανίων πραγματοποιεί η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

Συγκεκριμένα:

  1. Εργασίες ασφαλτόστρωσης επί της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανίων στη Χ.Θ. 61+800 (Α/Κ Ν. Μουδανίων – Σιθωνίας) με κατεύθυνση προς Ν. Μουδανιά, και συγκεκριμένα στον κλάδο εξόδου/εισόδου προς/από Ν. Μουδανιά & Σιθωνία και στις δύο κατευθύνσεις, έως την Πέμπτη 28.05.2026 και ώρες από 07:00 έως την δύση του ηλίου, και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές. Τα συνεργεία που θα εκτελούν τις εργασίες θα είναι κινητά, και ο αποκλεισμός της κυκλοφορίας θα γίνεται τμηματικά και ανά λωρίδα κυκλοφορίας.
  2. Έως την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026 θα εκτελεστούν εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας επί της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανίων στο ρεύμα προς Χαλκιδική στο έρεισμα, από την Χ.Θ. 25,00 περίπου μέχρι την Χ.Θ. 40,00 με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας. Η ώρα έναρξης των εργασιών θα είναι 08:30 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Ν. Μουδανίων (1, 2), ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Θεσσαλονίκη

