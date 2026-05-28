Θεσσαλονίκη: Ανήλικες λήστευαν ανυποψίαστες κοπέλες στην Καλαμαριά – Αφαιρούσαν ρούχα και αξεσουάρ

Στην εξιχνίαση σειράς ληστειών που σημειώθηκαν στην περιοχή της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ., έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ταυτοποιήθηκαν ως δράστιδες δύο ανήλικες ημεδαπές, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για απόπειρα ληστείας.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι δύο ανήλικες φέρονται να εμπλέκονται σε συνολικά έξι περιστατικά, εκ των οποίων τα πέντε ήταν τετελεσμένες ληστείες και το ένα απόπειρα. Τα περιστατικά σημειώθηκαν το χρονικό διάστημα από τις 3 έως τις 5 Απριλίου 2026 στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Καλαμαριάς.

Θύματα των επιθέσεων ήταν έξι κοπέλες, εκ των οποίων οι πέντε ανήλικες και μία ενήλικη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, οι δράστιδες αφαίρεσαν από τα θύματα είδη ρουχισμού και αξεσουάρ.

Παράλληλα, δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος δύο γονέων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Η υπόθεση αναμένεται να πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, καθώς η σχετική δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.