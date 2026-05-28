Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 28η Μαΐου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 28 Μαΐου:

585 π.Χ. Ο Θαλής ο Μιλήσιος καταγράφει για πρώτη φορά στον κόσμο ηλιακή έκλειψη.

1871 Συντρίβεται η Κομμούνα των Παρισίων.

1952 Ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες.

1961 Ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία. Για την προσφορά της στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα βραβευτεί 16 χρόνια αργότερα με Νόμπελ Ειρήνης.

1997 Η τρομοκρατική οργάνωση «17 Νοέμβρη» δολοφονεί στον Πειραιά τον εφοπλιστή Κώστα Περατικό.

2009 Οι AC/DC επισκέπτονται για πρώτη και μοναδική φορά την Ελλάδα, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους υπό τον τίτλο «Black Ice Tour». Η συναυλία τους γίνεται στο κατάμεστο από κόσμο Ολυμπιακό Στάδιο.

Γεννήσεις

1908 Ίαν Φλέμινγκ, Άγγλος δημοσιογράφος, συγγραφέας και άνθρωπος των μυστικών υπηρεσιών, που έγραψε σειρά μυθιστορημάτων με ήρωα τον Τζέιμς Μποντ. (Θαν. 12/8/1964)

1968 Κάιλι Μινόγκ, Αυστραλή τραγουδίστρια.

Θάνατοι

1924 Ιωάννης Πολέμης, Έλληνας ποιητής και θεατρικός συγγραφέας. (Γεν. 1862)

2003 Ίλια Πρiγκόζιν, Ρώσος χημικός, με σημαντικό έργο στο πεδίο της θερμοδυναμικής. Τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ το 1977 για την θεωρία του περί δημιουργίας δομών από καταστάσεις μη θερμοδυναμικής ισορροπίας. Πρωτοπόρος της σύγχρονης θεωρίας του χάους και της πολυπλοκότητας. (Γεν. 25/1/1917)

2014 Μάγια Αγγέλου, Αμερικανίδα ποιήτρια και ακτιβίστρια. (Γεν. 4/4/1928)

Επέτειοι

Ημέρα για την Υγιεινή της Εμμηνόρροιας