Κ. Μητσοτάκης: “Ο ασθενής στο επίκεντρο ενός ψηφιακού και διαφανούς ΕΣΥ” – Οι 5 πυλώνες της μεταρρύθμισης στην Υγεία

Σε μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση για το μέλλον της δημόσιας υγείας, στο πλαίσιο του 6ου Συνεδρίου Υγείας που διοργανώνουν το ygeiamou.gr και το «Πρώτο Θέμα», ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε το όραμά του για ένα «νέο ΕΣΥ», εστιάζοντας στην ψηφιακή διαφάνεια, την πρόληψη και την αξιοποίηση της καινοτομίας.

Συνομιλώντας με την αντιπρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου και πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» Παρασκευή Μιχαλοπούλου και τον Patient Advocate & Social Entrepreneur Δημήτρη Κοντοπίδη, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη θεσμική θωράκιση των προληπτικών εξετάσεων και τον σχεδιασμό για ένα αυτόνομο υπουργείο Έρευνας.

Μόνιμη χρηματοδότηση για το «Προλαμβάνω»

Το πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων «Προλαμβάνω» (που περιλαμβάνει τις μαστογραφίες «Φώφη Γεννηματά», εξετάσεις για καρκίνο παχέος εντέρου κά) καθίσταται μόνιμη εθνική πολιτική ανακοίνωσε στη συνέχεια ο πρωθυπουργός τονίζοντας: «Εξασφαλίσαμε 300 εκατομμύρια ευρώ από εθνικούς πόρους για την επόμενη τετραετία (75 εκατ. ανά έτος), ώστε το πρόγραμμα να μην εξαρτάται πλέον μόνο από το Ταμείο Ανάκαμψης».

Το Πρόγραμμα «Προλαμβάνω» σώζει ζωές

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα, πάνω από 6 εκατομμύρια Έλληνες έχουν πραγματοποιήσει τις προληπτικές εξετάσεις.

Τα αποτελέσματα των επιμέρους δράσεων του προγράμματος επιβεβαιώνουν τον καθοριστικό ρόλο της πρόληψης στον έγκαιρο εντοπισμό σοβαρών νοσημάτων.

Σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία:

Πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού: Πραγματοποιήθηκαν ως τώρα, σχεδόν 1.205.142 ψηφιακές μαστογραφίες, με 73.395 γυναίκες εντοπίστηκαν εγκαίρως με ευρήματα.

Πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας: Διενεργήθηκαν ως τώρα, 1.119.341 γυναικολογικοί έλεγχοι (τεστ Παπανικολάου, HPV-DNA και γυναικολογικές εξετάσεις), με 12.000 κολποσκοπήσεις και βιοψίες για την έγκαιρη ανίχνευση βλαβών.

Πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου: Πραγματοποιήθηκαν ως τώρα, 1.000.225 αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι, 38.392 κολονοσκοπήσεις, και πάνω από 51.238 ιατρικές πράξεις (κολονοσκοπήσεις, πολυποδεκτομές βιοψίες).

Πρόγραμμα για την πρόληψη του Καρδιαγγειακού κινδύνου: Έχουν πραγματοποιηθεί 3.085.294 εξετάσεις. Μετά το πρώτο screening κρίθηκε αναγκαίο και πραγματοποιήθηκαν 67.589 εξετάσεις για στεφανιαία νόσο και ελέγχους ισχαιμίας. Επιπλέον, -Πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας ενηλίκων: 38.894 πολίτες έλαβαν δωρεάν ιατρική φροντίδα και διατροφική συμβουλευτική. Η γεωγραφική κατανομή των πολιτών που έλαβαν τις υπηρεσίες του προγράμματος κατανέμονται ως εξής: 12.967 Αττική, 4.994 Θεσσαλονίκη, 1019 Αχαΐα, 2.111 Ηράκλειο, 1.115 Λάρισα, λοιποί νόμοι: 16.688

Πρόγραμμα πρόληψης της Νεφρικής Δυσλειτουργίας: Έχουν πραγματοποιηθεί 364.680 εργαστηριακές εξετάσεις και έχουν εντοπιστεί με ευρήματα 36.000. Πόλεμος στη διαφθορά με «όπλο» την τεχνολογία Αναγνωρίζοντας ότι μεμονωμένα περιστατικά διαφθοράς πλήττουν την εικόνα του ΕΣΥ, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η απάντηση βρίσκεται στη διαφάνεια. Υπογράμμισε τη σημασία της δημόσιας ανάρτησης των επεμβάσεων, ώστε να σταματήσει η αυθαίρετη προτεραιοποίηση. Ανέφερε ότι πάνω από 60.000 πολίτες έχουν ήδη αξιολογήσει τις υπηρεσίες μέσω SMS, δίνοντας στην κυβέρνηση μια πραγματική εικόνα του συστήματος, μακριά από στρεβλώσεις.

Αναβάθμιση ΤΕΠ και «εμπειρία του ασθενούς»

Ο κ. Μητσοτάκης παραδέχθηκε ότι η εικόνα στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) ήταν συχνά χαοτική, αλλά σημείωσε τη βελτίωση μέσω: Της χρήσης του «ψηφιακού βραχιολιού» για την παρακολούθηση της ροής των ασθενών. Της πρόσληψης τραυματιοφορέων μέσω ειδικών προγραμμάτων της ΔΥΠΑ. Της ενίσχυσης της αξιοπρέπειας, αναφέροντας ως παράδειγμα την κατ’ οίκον παράδοση φαρμάκων υψηλού κόστους και τα ψηφιακά ραντεβού μέσω του MyHealth app.

Επενδύσεις, Τεχνητή Νοημοσύνη και νέο υπουργείο

Ο κ. Μητσοτάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην αναπτυξιακή διάσταση της υγείας: Επιβεβαίωσε τον σχεδιασμό για τη δημιουργία ανεξάρτητου υπουργείου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας, με στόχο την ενοποίηση του ερευνητικού χώρου. Αναφέρθηκε στο επενδυτικό cluster στην Τρίπολη, σημειώνοντας ότι σύντομα η Ελλάδα θα καλύπτει το 10% των ευρωπαϊκών αναγκών σε πενικιλλινούχα φάρμακα. Τόνισε ότι η Ελλάδα διαθέτει έναν πλούτο ανωνυμοποιημένων δεδομένων (π.χ. από 1 εκατ. μαστογραφίες) που μπορούν να προσελκύσουν παγκόσμιες επενδύσεις στη βιοτεχνολογία και την εξατομικευμένη ιατρική.

Προσωπική κατάθεση και εμπιστοσύνη στο ΕΣΥ

Κλείνοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μοιράστηκε την προσωπική του εμπειρία από τις πρόσφατες περιπέτειες υγείας της συζύγου του και στενών συνεργατών του στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

«Είμαι απολύτως πεπεισμένος ότι οποιοσδήποτε ασθενής εμφανιζόταν με τα ίδια συμπτώματα, θα αντιμετωπιζόταν με την ίδια ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Υπάρχει μια βαθιά και δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των Ελλήνων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας», κατέληξε, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευση για βελτίωση των απολαβών και των συνθηκών εργασίας των νοσηλευτών, οι οποίοι αποτελούν την «καρδιά» του συστήματος.