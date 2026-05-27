NASA: Το σχέδιο για μόνιμη ανθρώπινη παρουσία στη Σελήνη παίρνει μορφή

Η NASA παρουσίασε το μακροπρόθεσμο σχέδιό της για τη δημιουργία μόνιμης βάσης στη Σελήνη, έπειτα από την επιτυχημένη αποστολή Artemis II τον περασμένο μήνα. Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία δημοσιοποίησε λεπτομέρειες σχετικά με ρομποτικά σκάφη προσελήνωσης, ιπτάμενα drones και οχήματα που σχεδιάζει να αποστείλει στη Σελήνη.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να στείλουν Αμερικανούς αστροναύτες στη Σελήνη πριν από την αποχώρηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από το αξίωμά του το 2029. Ωστόσο, η NASA ανταγωνίζεται την Κίνα στην προσπάθεια επιστροφής του ανθρώπου στη Σελήνη, γεγονός που αυξάνει την πίεση προς την αμερικανική διαστημική υπηρεσία να αποδείξει ότι διατηρεί το προβάδισμα στην κούρσα. Η Κίνα προχωρά παράλληλα με τα δικά της σχέδια για επανδρωμένη αποστολή στη Σελήνη έως το 2030. Τη Δευτέρα (25/5) εκτόξευσε το διαστημόπλοιο Shenzhou-23, μεταφέροντας πλήρωμα αστροναυτών στον κινεζικό διαστημικό σταθμό Tiangong.

Τον Μάρτιο, η NASA ανακοίνωσε πρόγραμμα ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την κατασκευή μόνιμης βάσης στον νότιο πόλο της Σελήνης έως το 2032, η οποία θα τροφοδοτείται από πυρηνική και ηλιακή ενέργεια. Ο διοικητής της NASA, Τζάρεντ Άιζακμαν, δήλωσε την Τρίτη (26/5) ότι οι ανακοινώσεις αυτές σημαίνουν πως οι ΗΠΑ «δεν θα εγκαταλείψουν ποτέ ξανά τη Σελήνη».

Μια μόνιμη βάση θα επέτρεπε στις ΗΠΑ να διεξάγουν επιστημονικά πειράματα, να εξορύσσουν ενδεχομένως πολύτιμους πόρους και να ταξιδεύουν πιο εύκολα προς τον Άρη. Ωστόσο, οι περισσότεροι ειδικοί θεωρούν ότι το χρονοδιάγραμμα της NASA είναι υπερβολικά φιλόδοξο.

Ωστόσο, παρά την επιτυχή αποστολή των ΗΠΑ, στο πλαίσιο της Artemis II τον Απρίλιο, κατά την οποία τέσσερις αστροναύτες πραγματοποίησαν πτήση γύρω από τη Σελήνη, ορισμένοι επιστήμονες εκτιμούν ότι η Κίνα ενδέχεται να είναι η επόμενη χώρα που θα στείλει ανθρώπους στη σεληνιακή επιφάνεια.

«Δεν θα μου προκαλέσει καμία έκπληξη αν η Κίνα φτάσει πρώτη», δήλωσε στο BBC News ο Δρ. Συμεών Μπάρμπερ, ειδικός στη σεληνιακή επιστήμη στο Open University, επικαλούμενος τις δυσκολίες της NASA να εξασφαλίσει σκάφος ικανό να μεταφέρει αστροναύτες στη σεληνιακή επιφάνεια.

(Πηγή: NASA)

Το πρόγραμμα Ignition Moon Base της NASA χωρίζεται σε τρεις φάσεις. Πριν από την αποστολή ανθρώπων, η υπηρεσία σχεδιάζει να στείλει ρομποτικά σκάφη και drones που θα εξερευνήσουν και θα χαρτογραφήσουν το δύσβατο έδαφος της Σελήνης. Παράλληλα, η NASA γνωστοποίησε συνεργασίες με τις εταιρείες Blue Origin, Intuitive Machines και Astrobotic.

Η NASA επιδιώκει το σεληνιακό σκάφος της Blue Origin, με την ονομασία Endurance, να διαθέτει δυνατότητες ακριβούς προσσελήνωσης, καθώς και αυτόνομης πλοήγησης και ελέγχου. Το σκάφος Griffin-1 της Astrobotic αναμένεται να προσσεληνωθεί στον κρατήρα Nobile, κοντά στον νότιο πόλο της Σελήνης. Τα μηχανήματα αυτά θα μεταφέρουν επίσης επιστημονικά όργανα της NASA, μεταξύ των οποίων κάμερες υψηλής ανάλυσης και εργαλεία που χρησιμοποιούν ανακλώμενο φως λέιζερ για την υποβοήθηση της προσσελήνωσης.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του προγράμματος Moon Base, Κάρλος Γκαρσία-Γκαλάν, αυτή η ρομποτική εξερεύνηση αναμένεται να διαρκέσει έως το 2029 και να περιλαμβάνει 25 εκτοξεύσεις και τη μεταφορά τεσσάρων μετρικών τόνων φορτίου στη Σελήνη. Στη συνέχεια, η NASA σχεδιάζει να κατασκευάσει εγκαταστάσεις πυρηνικής και ηλιακής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων αντιδραστήρων πυρηνικής σχάσης.

Μέχρι το 2032, η αμερικανική διαστημική υπηρεσία επιδιώκει να καταστήσει δυνατή τη διαμονή ανθρώπων στη Σελήνη σε «ημιμόνιμες» κατοικίες. Τα ρομποτικά οχήματα θα επιτρέπουν επίσης στους αστροναύτες να διανύουν μεγάλες αποστάσεις στη βραχώδη επιφάνεια της Σελήνης. Ο νότιος πόλος της Σελήνης θεωρείται ιδιαίτερα ελκυστικός, καθώς το παγωμένο νερό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί είτε ως πόσιμο νερό είτε για την παραγωγή οξυγόνου.

Ωστόσο, τα σχέδια της NASA εξαρτώνται από την ετοιμότητα ενός διαστημικού σκάφους που θα μπορεί να μεταφέρει με ασφάλεια ανθρώπους στη Σελήνη. Η εταιρεία SpaceX του Ίλον Μασκ έχει αναλάβει την ανάπτυξη του σκάφους Starship Human Landing System, όμως το πρόγραμμα έχει αντιμετωπίσει επανειλημμένες καθυστερήσεις και τεχνικά προβλήματα.

«Το βασικό εμπόδιο είναι να καταφέρουν να μεταφέρουν τους αστροναύτες με ασφάλεια στην επιφάνεια της Σελήνης» εξηγεί ο Δρ. Μπάρμπερ.

«Μου φαίνεται ότι η NASA αισθάνεται πως βρίσκεται σε σημείο όπου πρέπει να δείξει ότι διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο. Πιστεύω ότι υπάρχει ισχυρή πολιτική πίεση πίσω από αυτή την προσπάθεια», πρόσθεσε.

Πηγή: ertnews.gr