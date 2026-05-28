Αστυνομική επιχείρηση στα Διαβατά: Έλεγχοι σε δεκάδες άτομα και οχήματα – Μία σύλληψη για ναρκωτικά

Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί και έως τις μεσημβρινές ώρες της Τετάρτης σε οικισμό των Διαβατών Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα, με τη συνδρομή προσωπικού από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας, Αλλοδαπών, Τροχαίας και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων εξετάστηκαν συνολικά 83 άτομα και 59 οχήματα, ενώ οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε εκτεταμένους τροχονομικούς και προληπτικούς ελέγχους στην περιοχή.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., βεβαιώθηκαν 18 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις. Παράλληλα, ακινητοποιήθηκαν 16 οχήματα λόγω παραβάσεων που διαπιστώθηκαν κατά τους ελέγχους.

Επιπλέον, συνελήφθη ένα άτομο για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Από την αστυνομία επισημαίνεται ότι ανάλογες επιχειρησιακές δράσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του νομού Θεσσαλονίκης, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και την αντιμετώπιση παραβατικών φαινομένων.

