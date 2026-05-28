Ζαγορά: 9χρονο αγοράκι πέθανε στον ύπνο του – Είχε μακροχρόνια προβλήματα υγείας

Την τελευταία του πνοή άφησε ένα 9χρονο αγοράκι στη Ζαγορά στο Πήλιο. Όπως φαίνεται εκείνο αντιμετώπιζε εκ γενετής προβλήματα με την υγεία του και πέθανε στον ύπνο του.

Οι γονείς του το βρήκαν νεκρό στο κρεβάτι του το πρωί της Πέμπτης στο Πήλιο, με το περιστατικό να έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Ταχυδρόμου», το παιδί το εντόπισαν οι γονείς του το πρωί, χωρίς τις αισθήσεις του, αφού αυτό φαίνεται να άφησε την τελευταία του πνοή κατά τη διάρκεια του ύπνου του.

Ειδοποίησαν άμεσα το Κέντρο Υγείας Ζαγοράς και το 9χρονο αγοράκι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Βόλου. Δυστυχώς, όμως, ήταν ήδη αργά.

Πληροφορίες της ιστοσελίδας αναφέρουν ότι το αγοράκι αντιμετώπιζε εκ γενετής πρόβλημα με την υγεία του.

