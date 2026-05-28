Σίσσυ Χρηστίδου για Γιώργο Λιάγκα: Κάθε φορά που έρχεται ένα νέο πρόσωπο στην εκπομπή, ελπίζω να μην έρθει να το πάρει

Για το μέλλον της εκπομπής της καθώς και για τις «κλοπές» συνεργατών της από τον Γιώργο Λιάγκα μίλησε η Σίσσυ Χρηστίδου σε δηλώσεις της στο “Breakfast@Star”, το πρωινό της Πέμπτης.

Η Σίσσυ Χρηστίδου σημείωσε αρχικά πως «συνεχίζουμε κανονικά με την εκπομπή, έχουμε άλλον έναν χρόνο. Δεν θα γίνουν αλλαγές όσον αφορά την ομάδα, κάθε φορά τα ίδια λέμε. Αλλαγές όσο μπορούμε στο περιεχόμενο, ναι, αλλά η ομάδα είναι αυτή και γω θέλω να μείνουν όλοι. Τώρα, αν δεν γίνει αυτό, θα βρούμε αντικατάσταση αλλά ελπίζω πως όχι», πριν ρίξει τα “καρφιά” της προς τον Γιώργο Λιάγκα.

«Έχω συζητήσει για καθημερινή εκπομπή στο παρελθόν, η αλήθεια είναι αυτή. Είμαι πολύ καλά εκεί που είμαι, μου αρέσει πάρα πολύ το Σαββατοκύριακο. Μου αρέσει και το πως διαμορφώνεται ο χρόνος μου και η ζώνη αυτή, γιατί έχει μια πολυτέλεια».

«Το καθημερινό το ‘χω κάνει μόνο μια φορά, εννοώ στον ρόλο της παρουσιάστριας, αλλά δεν πέρασα πολύ εύκολα. Είναι πολύ ανταγωνιστική ζώνη αλλά ποτέ μη λες ποτέ, δεν ξέρεις», πρόσθεσε στη συνεχεία.

«Ο Γιώργος Λιάγκας από εμένα “ψωνίζει”, δεν το ξέρετε; Δεν είναι νέο αυτό. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το ανταγωνιστώ γιατί, όταν είναι καθημερινή εκπομπή, έχει καλύτερα χρήματα και είναι πιο ανταγωνιστική στο να σου προσφέρει δουλειά από το Σαββατοκύριακο. Κάθε φορά που έρχεται ένα νέο πρόσωπο στην εκπομπή… ελπίζω να μην έρθει ο Γιώργος να το πάρει».

