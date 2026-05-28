Ιράν: “Δεν θα υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή μέχρι το Ισραήλ να καταστραφεί” απειλούν οι Φρουροί της Επανάστασης

Παρά τις προσπάθειες και τις συζητήσεις για λήξη του πολέμου μεταξύ των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν, η Τεχεράνη έστειλε ηχηρό μήνυμα ότι δεν πρόκειται να τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC), προειδοποίησε σήμερα Πέμπτη ότι «δεν θα υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή, εκτός αν το Ισραήλ καταστραφεί».

«Εκτός αν αυτό το κακό καθεστώς που σκοτώνει παιδιά εξαλειφθεί από προσώπου γης, η περιοχή της Δυτικής Ασίας δεν θα βρει ειρήνη», ανέφερε το IRGC σε δήλωσή του.

Η στρατιωτική οργάνωση έκανε αναφορά επίσης στα ειρηνευτικά σχέδια που πρότεινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο χαρακτήρισε «κακό και τζογαδόρο», υποστηρίζοντας ότι τα σχέδια αυτά δεν οδηγούν σε «τίποτα άλλο παρά θάνατο, δολοφονίες και τρόμο».