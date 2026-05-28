MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Ρένος Χαραλαμπίδης: Έχω ακούσει παραγωγούς να μου λένε πως είμαι ειδικός ηθοποιός, ενώ ακόμα και σήμερα δίνω οντισιόν

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Για την απουσία από την μυθοπλασία αλλά και για τις οντισιόν για έναν ρόλο μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Ρένος Χαραλαμπίδης στη συνέντευξη που έδωσε αυτή την εβδομάδα στο ένθετο Τύπος Tv και τη δημοσιογράφο Κατερίνα Θεοδωροπούλου.

Ο Ρένος Χαραλαμπίδης, με αυτή τη μεγάλη διαδρομή στην υποκριτική, γιατί δεν κάνει μυθοπλασία πια;

Για να κάνω μυθοπλασία, πρέπει να μου προτείνουν κάτι. Δεν μου προτείνεται. Φέτος, έχω πολύ καλές προτάσεις. Έχω περάσει δεκαετίες με μηδέν προτάσεις. Για να γίνει μια πολύ καλή δουλειά θέλει ταλέντο και από τους παραγωγούς. Όταν έκανα τον “Καλημέρη”, μετά έμεινα δυο χρόνια άνεργος. Γιατί με θεώρησαν ηθοποιό – χαβαλέ.

Έχω ακούσει τεράστιους παραγωγούς να μου λένε πως είμαι ειδικός ηθοποιός, κάνω για ειδικά πράγματα. Ακόμα και σήμερα, δίνω οντισιόν. Περνάω ακροάσεις για να παίξω κάπου.

Και το αποδέχεσαι;

Το δέχομαι γιατί, αν δεν το δεχθώ, θα μείνω τελείως απ’ έξω. Επαναλαμβάνω, ταλέντο πρέπει να έχουν και εκείνοι που επιλέγουν ποιοι θα παίξουν σε σειρές. Κάνουν κάστινγκ και είναι τόσο αυτονόητο ποιος θα παίξει…

Δεν υπάρχει μια έκπληξη, να καθίσει ο τηλεθεατής να δει κάτι άλλο. Και το κακό είναι πως δεν κάνουν τηλεθέαση και μετά αναρωτιούνται γιατί συμβαίνει αυτό.

Ρένος Χαραλαμπίδης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Γιώργος Μυλωνάκης: Επέστρεψε στην Ελλάδα από το κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία

LIFESTYLE 12 λεπτά πριν

Ελένη Φουρέιρα: Δεν θα μπορούσα να συνεργαστώ καλλιτεχνικά με κάποιον που είναι ρατσιστής

MEDIA NEWS 23 ώρες πριν

Άννα Δρούζα: Δεν έχω άγχος για την τηλεοπτική επιστροφή, δεν σκέφτομαι πια με όρους τηλεθεάσεων

Περιπολικό αστυνομίας
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ανήλικες λήστευαν ανυποψίαστες κοπέλες στην Καλαμαριά – Αφαιρούσαν ρούχα και αξεσουάρ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Πιερρακάκης: “Παρακολουθούμε τις τιμές στην αμόλυβδη και θα παρέμβουμε αν χρειασθεί”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Η ΚΝΕ τρολάρει τον Τσίπρα: Για να μάθετε τις θέσεις του κόμματός του καλέστε το 100 – Δείτε βίντεο