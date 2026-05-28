Ελένη Φουρέιρα: Δεν θα μπορούσα να συνεργαστώ καλλιτεχνικά με κάποιον που είναι ρατσιστής

Στα κριτήρια που θέτει όταν επιλέγει καλλιτεχνικές συνεργασίες αναφέρθηκε η Ελένη Φουρέιρα, τονίζοντας ότι δεν θα μπορούσε να συνυπάρξει επαγγελματικά με κάποιον με ρατσιστικές απόψεις.

Η τραγουδίστρια παραχώρησε συνέντευξη στο «MAD VMA The Vidcast» και μιλώντας για τις συνεργασίες της, επεσήμανε ότι στο παρελθόν έχει δουλέψει με ανθρώπους που εκτιμά και με τους οποίους έχει αναπτύξει φιλικές σχέσεις, όπως στην περίπτωση του APON, τον οποίο γνώρισε καλύτερα μέσα από τη δουλειά τους στο στούντιο.

Η ίδια ξεκαθάρισε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα όρια στις επιλογές της για συνεργασίες, υπογραμμίζοντας πως απορρίπτει άτομα που έχουν απόψεις, οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με τις δικές της αξίες.

Πιο συγκεκριμένα, η Ελένη Φουρέιρα δήλωσε: «Πολλές φορές κάνεις πράγματα που δεν θα ξαναέκανες στη ζωή σου. Το να βγαίνεις, ας πούμε, σε ένα βιντεοκλίπ τόσο σέξι, στη ζωή μου δεν θα το έκανα ποτέ, γιατί ντρέπομαι. Κάπως στη δουλειά μου φαίνεται εντάξει αυτό. Οπότε, δεν ξέρω εάν θα έκανα ντουέτο με κάποιον που είχε περίεργες απόψεις, δηλαδή πολύ διαφορετικές από τις δικές μου, ή για πράγματα που εγώ είμαι πολύ πορωμένη, δεν θα έκανα συνεργασία με κάποιον που είναι ρατσιστής, πάρα πολύ δύσκολα. Και ας ήταν ο μεγαλύτερος σταρ, δεν το έχω κάνει».

