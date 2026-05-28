Θάνος Λέκκας: Όλοι έχουμε περάσει κατάθλιψη και δεν το καταλαβαίνουμε

Στην ψυχολογική πίεση, τα καταθλιπτικά συναισθήματα και τον τρόπο με τον οποίο αυτά μπορεί να βιώνονται χωρίς να γίνεται πάνα αντιληπτή η σοβαρότητα της κατάστασης, αναφέρθηκε ο Θάνος Λέκκας, παραθέτοντας παράλληλα και τη δική του προσωπική εμπειρία.

Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος την Τετάρτη 27 Μαΐου στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την έννοια της κατάθλιψης και τα δυσάρεστα συναισθήματα που μπορεί να περνούν απαρατήρητα στην καθημερινότητα, ενώ στάθηκε και στον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος έχει μάθει να αναγνωρίζει πλέον τις εσωτερικές ενδείξεις ότι είναι πιεσμένος.

Ο Θάνος Λέκκας εξέφρασε την άποψη ότι πολλοί άνθρωποι έχουν βιώσει κατάθλιψη χωρίς απαραίτητα να το έχουν συνειδητοποιήσει, ενώ παραδέχτηκε ότι και ο ίδιος έχει περάσει από μια τέτοια φάση, τονίζοντας ότι με τα χρόνια έμαθε να αναγνωρίζει τα αρνητικά συναισθήματα ως προειδοποιητικά σημάδια.

Όπως είπε ο ηθοποιός: «Νομίζω ότι όλοι έχουμε περάσει κατάθλιψη και δεν το καταλαβαίνουμε. Έχω περάσει και γω, ναι. Είμαι διστακτικός να χρησιμοποιήσω ακριβώς αυτόν τον όρο, όμως αυτό που νιώθω είναι το εξής. Είχα δει ένα βιντεάκι, που ήταν ένας μεγάλος άνθρωπος, ψυχολόγος – ψυχαναλυτής φαντάζομαι, ο οποίος έλεγε ότι ο αστακός, όταν νιώσει ότι πιέζεται, θα πάει κάτω από μια πέτρα, θα βγάλει το κέλυφος του, θα φουσκώσει και θα φτιάξει ένα καινούργιο. Τότε είναι στην πιο ευάλωτη φάση του».

Στη συνέχεια, ο Θάνος Λέκκας εξήγησε πως η πίεση λειτουργεί ως μηχανισμός αλλαγής και ωρίμανσης: «Η κινητήριος δύναμη για να γίνει η αλλαγή, η εξέλιξη, είναι η πίεση. Μεγαλώνοντας λοιπόν, αρχίζω να αναγνωρίζω τα αρνητικά μου συναισθήματα ως προειδοποιήσεις, ως ενδείξεις. Τότε, μικρότερος, δεν τα βίωνα ως προειδοποίηση και έλεγα ότι “όλα πάνε καλά και εγώ είμαι λάθος”. Αυτή η αντιμετώπιση σε βάζει σε μια δύνη που σε ρίχνει συνέχεια κάτω. Επομένως απ’ αυτό δύσκολα ξεφεύγεις. Δεν ξέρω αν είναι κλινικό, είναι θέμα και ωριμότητας με έναν τρόπο».