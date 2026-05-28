Πλεύρης: Ασυνόδευτοι ανήλικοι που είναι παραβατικοί θα πηγαίνουν σε κλειστές δομές σε καθεστώς κράτησης

Διευκρινίσεις για το νέο καθεστώς που εφαρμόζεται στα σύνορα για όσους εντοπίζονται να μπαίνουν παράνομα στη χώρα, έδωσε ο Θάνος Πλεύρης, εξηγώντας τι αλλάζει με τους ασυνόδευτους ανήλικους που είναι παραβατικοί.

Όπως είπε στον ΣΚΑΪ, «στα σύνορα θα γίνεται διαχωρισμός σε όσους έχουν πιθανότητα και όσους δεν έχουν πιθανότητα να πάρουν άσυλο. Όσοι κρίνεται ότι δεν έχουν προσφυγικό προφίλ, θα μεταφέρονται σε κλειστές δομές, εντός 12 εβδομάδων θα εξετάζεται το άσυλο και με την απόρριψη θα μεταφέρονται στις χώρες καταγωγής τους. Παράλληλα νομοθετούμε ότι με τη Γερμανία την Αυστρία την Ολλανδία και τη Δανία έχουμε προχωρήσει διαδικασίες και ευελπιστούμε ότι σύντομα, όχι εντός του 2026 αλλά ευελπιστούμε το 2027, να δημιουργήσουμε κέντρα κράτησης εκτός Ευρώπης».

Ειδικά για τους ανήλικους διευκρίνισε ότι «επαναφέρουμε το προληπτικό μέτρο όταν έχουμε περιπτώσεις ασυνόδευτων ανήλικων που προκαλούν προβλήματα, θα επιστρέφουν σε καμπ σε καθεστώς κράτησης. Από το να έχω έναν 17χρονο στην Κυψέλη που θα κυκλοφορεί με στιλέτα, θα τον έχω σε καθεστώς κράτησης και όταν γίνει 18 θα τον επιστρέφω στο Μπαγκλαντές στην Αίγυπτο κ.α. Τους πάμε σε ξεχωριστούς χώρους, σε safe zone.

«O πρώτος διαχωρισμός στα σύνορα γίνεται από τις 12 Μαΐου: Όσοι πάρουν άσυλο σε ανοιχτές δομές στην ενδοχώρα, οι άλλοι σε κλειστές δομές» είπε στο πλαίσιο αυτό.

Με αφορμή τον νόμο που προβλέπει ότι όποιος μπαίνει παράνομα θα μπαίνει σε καθεστώς κράτησης εκτός αν δηλώσει ότι επιθυμεί να αποχωρήσει από τη χώρα, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου είπε ότι «σε 700 περιπτώσεις καταδίκης, άνω του 50% έχουν πει ότι αντί να μπουν φυλακή προτιμούν να γυρίσουν πίσω και έχουμε ένα 20% αύξηση των επιστροφών μέχρι τα τέλη Απριλίου».

Γενικά για τις μεταναστευτικές ροές, ο κ. Πλεύρης είπε ότι «σε συνολικό πλαίσιο έχουμε μείωση 40% σε σχέση με το πέρυσι. Μείωση 65% είμαστε στο Αιγαίο όπου έχουμε 3.000 αφίξεις φέτος στο 5μηνο από 8.000 το ίδιο διάστη΄μα του 2025 ενώ στην Κρήτη οι αριθμό είναι 4.600 το 2025 και μέχρι και χθες ήμασταν στις 4.500».