Τσίπρας από Άρειο Πάγο για ΕΛΑΣ: Σημαία μας είναι η Δημοκρατία και η Δικαιοσύνη – Να είμαστε χρήσιμοι για την κοινωνία

Στον Άρειο Πάγο μετέβη λίγα λεπτά μετά τις 12:00 το μεσημέρι της Πέμπτης ο Αλέξης Τσίπρας, προκειμένου να καταθέσει, όπως ορίζει ο νόμος, τις απαιτούμενες υπογραφές στον Άρειο Πάγο για το νέο του κόμμα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ).

«Στο κάλεσμά μας έχουν ανταποκριθεί δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας. Είναι πολύ συγκινητικό ότι έσπευσαν να υπογράψουν τη διακήρυξή μας στον διαδικτυακό τόπο. Καταθέσαμε, όπως ορίζει ο νόμος, 300 υπογραφές. Σημαία μας είναι η Δημοκρατία και η Δικαιοσύνη. Η Δημοκρατία χωρίς τη Δικαιοσύνη εκφυλίζεται. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και αισιόδοξοι και φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Αλέξης Τσίπρας, μετά την κατάθεση στον Άρειο Πάγο της ιδρυτικής διακύρηξης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ).

Τον Αλέξη Τσίπρα συνόδευσαν η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Θεώνη Κουφονικολάκου και οι αναπληρωτές εκπρόσωποι του κόμματος, Κώστας Καρπουχτσής, Γιώργος Μπαλατσούκας, Νίκος Νυφούδης και Άννα Παπαδοπούλου.

Τον πρώην πρωθυπουργό συνόδευσε επίσης η πρώην δικαστικός Μαρία Λεπενιώτη που τον περασμένο χρόνο αφυπηρέτησε, λόγω συνταξιοδότησης, έχοντας το βαθμό της αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου. Η κ. Λεπενιώτη έγινε ευρέως γνωστή ως πρόεδρος της πρωτοβάθμιας δίκης της Χρυσής Αυγής, με την απόφαση στην οποία καταδικάστηκε σύσσωμη η κοινοβουλευτική ομάδα της Χρυσής Αυγής ως εγκληματική οργάνωση.