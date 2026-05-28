Χανιά: 30χρονος βρέθηκε μαχαιρωμένος στο σπίτι του – Νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Χανίων νοσηλεύεται 30χρονος άνδρας, ο οποίος εντοπίστηκε αργά το βράδυ μαχαιρωμένος μέσα στο σπίτι του, στο Κολυμπάρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας zarpanews.gr, ο άνδρας έφερε σοβαρό τραύμα στον θώρακα και υποβλήθηκε άμεσα σε χειρουργική επέμβαση από τους θωρακοχειρουργούς του νοσοκομείου. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το μαχαίρι φαίνεται να έπληξε την καρδιά του, ενώ η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σταθερή.

Οι αστυνομικές Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε ο 30χρονος, ενώ καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται να είναι η κατάθεσή του, μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του.

