Τραγωδία στην Κένυα: Τουλάχιστον 16 μαθήτριες νεκρές από πυρκαγιά σε οικοτροφείο θηλέων, δεκάδες τραυματίες

THESTIVAL TEAM

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους μαθήτριες, έχασαν τη ζωή τους και 73 τραυματίσθηκαν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη μέση της νύκτας σε κοιτώνα οικοτροφείου θηλέων στην Κένυα, ανακοίνωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο αστυνομική πηγή, χωρίς να κάνει γνωστές άλλες λεπτομέρειες.

Η πυρκαγιά σημειώθηκε σήμερα στις 03:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στο σχολείο θηλεών Ουτουμίσι της Γκίλγκιλ, πόλης που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων βόρεια του Ναϊρόμπι, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ερυθρός Σταυρός, διευκρινίζοντας ότι έχει αναπτύξει ομάδες επιτόπου, αλλά αρνούμενος να ανακοινώσει απολογισμό.

Σύμφωνα με την αστυνομία της Γκίλγκιλ, τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά.

Ο Μασούντ Μουίνι, υψηλόβαθμος αστυνομικός διοικητής, είπε στους δημοσιογράφους στο σχολείο ότι 50 αστυνομικοί ερευνούν περιοχές γύρω απ’ αυτό για μαθητές που μπορεί να διέφυγαν όταν ξέσπασε η πυρκαγιά. «Από το σοκ, το φόβο και την αγωνία, πολλοί βγήκαν έξω και ήταν νύκτα», δήλωσε.

Σύμφωνα με ντόπιο δημοσιογράφο, γονείς που αγωνιούσαν για τα παιδιά τους έχουν σπεύσει στο σχολείο, όμως τους κρατούν σε απόσταση δυνάμεις ασφαλείας.

Πολλοί μαθητές είναι οικότροφοι στην Κένυα και η χώρα αυτή της ανατολικής Αφρικής έχει ήδη γνωρίσει φονικές πυρκαγιές σε σχολεία της.

Το Σεπτέμβριο 2024, 21 μαθητές είχαν χάσει τη ζωή τους όταν πυρκαγιά κατέστρεψε μέσα στη νύκτα τον κοιτώνα τους κοντά στην πόλη Νιέρι, περίπου 160 χλμ. βόρεια του Ναϊρόμπι.

Η πιο φονική πυρκαγιά σε κενυατικό σχολικό ίδρυμα είχε στοιχίσει το 2001 τη ζωή σε 67 μαθητές λυκείου στην περιφέρεια του Ματσάκος, στη νότια Κένυα.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, μαθήτριες έχουν επίσης τραυματισθεί, αλλά δεν έχει γίνει γνωστός ο αριθμός τους, ενώ η πυρκαγιά έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο.

Ομάδες διασωστών ερευνούν τον κοιτώνα της Ακαδημίας Θηλέων Ουτουμίσι, όπου ξέσπασε η πυρκαγιά γύρω στη 1 π.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), μετέδωσε ο ραδιοσταθμός Capital FM, επικαλούμενος τον Σάμιουελ Εντάνι, τον αρχηγό της αστυνομίας στην περιφέρεια.

