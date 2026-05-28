Θεσσαλονίκη: 35χρονος Πακιστανός συνελήφθη για εμπλοκή στην δολοφονία ομοεθνούς του στη Χαλάστρα το 2022

Ένας 35χρονος Πακιστανός συνελήφθη κατηγορούμενος για εμπλοκή στη δολοφονία 24χρονου ομοεθνούς του, η ακρωτηριασμένη σορός του οποίου είχε εντοπιστεί τον Ιούνιο του 2022 στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Καλοχωρίου και Χαλάστρας, στη Θεσσαλονίκη.

Σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από την ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση, ενώ ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για την εκτέλεση του εντάλματος.

Η ακρωτηριασμένη σορός του 24χρονου είχε βρεθεί μισοβυθισμένη στη θάλασσα, χωρίς κεφάλι και κάτω άκρα, γεγονός που είχε δυσχεράνει σημαντικά την ταυτοποίηση και την έρευνα των αρχών. Η ταυτοποίηση του θύματος κατέστη τελικά εφικτή μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων και εργαστηριακής ανάλυσης.

Όπως αναφέρουν δικαστικές πηγές, στην υπόθεση φαίνεται να εμπλέκονται συνολικά τέσσερα άτομα, όλα πακιστανικής καταγωγής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Θεσσαλονίκη

