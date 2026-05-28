Αθήνα: Σοβαρό τροχαίο στην Πέτρου Ράλλη – Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε κολόνα, σοβαρά τραυματίας ο οδηγός

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Πέτρου Ράλλη στην Αθήνα, στο ύψος του Ρουφ, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολόνα, υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Σύμφωνα με το protothema.gr, ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή βοήθειας.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του είναι εξαιρετικά κρίσιμη.

Η Τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, ενώ εξετάζεται αν προηγήθηκε απώλεια ελέγχου του οχήματος, ή κάποιο παθολογικό πρόβλημα του οδηγού.

Αθήνα Τροχαίο ατύχημα

