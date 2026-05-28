Γαστούνη: Συνελήφθησαν οι πέντε Ρομά που έκαψαν το νέο κατάστημα του περιπτερά που είχε ξυλοκοπηθεί

Εξιχνιάστηκε, ύστερα από ενδελεχή έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, η υπόθεση του εμπρησμού σε υπό κατασκευή κατάστημα μίνι μάρκετ-καφετέρια, που είχε σημειωθεί τον Μάιο του 2026 στη Γαστούνη Ηλείας.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος πέντε ημεδαπών ανδρών για εμπρησμό και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους βρίσκονται και τρεις ανήλικοι, ηλικίας 16, 16 και 15 ετών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι κατηγορούμενοι τα ξημερώματα της 5ης Μαΐου 2026 προκάλεσαν πυρκαγιά στο υπό κατασκευή κατάστημα χρησιμοποιώντας εύφλεκτο υλικό, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερώς η επιχείρηση.

Οι αστυνομικοί που χειρίστηκαν την υπόθεση διαπίστωσαν ότι οι εμπλεκόμενοι είχαν οργανώσει την ενέργειά τους με διακριτούς ρόλους και προπαρασκευαστικές κινήσεις. Όπως προέκυψε, το βράδυ της 4ης Μαΐου μετέβησαν με αυτοκίνητο σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην Αμαλιάδα, όπου προμηθεύτηκαν βενζίνη σε πλαστικά μπιτόνια.

Στη συνέχεια κινήθηκαν προς περιοχή κοντά σε καταυλισμό στη Γαστούνη, αποβιβάστηκαν από το όχημα και κατευθύνθηκαν πεζοί προς το κατάστημα. Εκεί έσπασαν τον υαλοπίνακα της εισόδου και χρησιμοποίησαν το εύφλεκτο υλικό για να βάλουν φωτιά στο εσωτερικό του χώρου. Η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα, καταστρέφοντας ολοσχερώς το υπό κατασκευή μίνι μάρκετ-καφετέρια.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ένας από τους ενήλικες κατηγορούμενους είχε αναλάβει ρόλο επιτηρητή-«τσιλιαδόρου», κινούμενος με αυτοκίνητο στην περιοχή ώστε να ειδοποιήσει τους συνεργούς του σε περίπτωση παρουσίας αστυνομικών δυνάμεων.

Στο πλαίσιο της έρευνας κατασχέθηκε και όχημα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως μέσο τέλεσης της αξιόποινης πράξης.

Το νέο κατάστημα ανήκε στον Χρήστο Σαμψώνη, ο οποίος λίγους μήνες νωρίτερα είχε βρεθεί στο επίκεντρο σοβαρού επεισοδίου ξυλοδαρμού στη Γαστούνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το απόγευμα του Σαββάτου 21 Φεβρουαρίου 2026 ομάδα περίπου 20 ατόμων είχε μεταβεί στο περίπτερο που διατηρούσε τότε, έπειτα από περιστατικό με ανήλικο που φέρεται να επιχείρησε να αφαιρέσει προϊόν από το κατάστημα.

Η κατάσταση εξελίχθηκε σε άγριο επεισόδιο, κατά το οποίο ο περιπτεράς, ο γιος του αλλά και ακόμη ένας πολίτης που επιχείρησε να παρέμβει δέχθηκαν χτυπήματα, ενώ προκλήθηκαν φθορές και στο περίπτερο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Χρήστος Σαμψώνης σχεδίαζε μέσω του νέου μίνι μάρκετ να κάνει μια νέα επαγγελματική αρχή, ωστόσο η επιχείρηση καταστράφηκε πριν ακόμη λειτουργήσει.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των κατηγορουμένων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, παράλληλη έδρα Αμαλιάδας, ενώ την προανάκριση συνεχίζει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου.